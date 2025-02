Los 10 puntos para entender las sanciones anunciadas por EEUU contra México y Canadá

-

"Como un dolor que valdrá la pena", describió el presidente Donald Trump los efectos de los aranceles impuestos para Canadá y México.

Tres órdenes ejecutivas han desatado la guerra comercial liderada por el presidente estadounidense Donald Trump contra Canadá, México y, en menor escala, China.

En el caso de los dos primeros, se les impuso aranceles consistentes en el 25% a sus productos y un 10% para China.

Las medidas entrarán en vigor el martes 4 de enero, con el argumento de haber una "emergencia nacional" debido a la migración ilegal y el ingreso de opioides (en su mayoría fentanilo) a suelo estadounidense.

Incluso, la Casa Blanca acusa al gobierno mexicano de estar aliado a los carteles del narcotráfico.

Acá hay diez puntos para entender las sanciones anunciadas:

1. ¿Cuál es la base legal?

El presidente de los Estados Unidos puede gestionar de manera unilateral las importaciones en caso de una emergencia nacional según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

International Emergency Economic Powers Act. (Fuente: uscode.house.gov/)

2. ¿A qué emergencia nacional se refiere Trump?

El 22 de enero, el presidente Trump declaró emergencia nacional la crisis en la Frontera Sur de los Estados Unidos y ordenó al Secretario de la Defensa desplegar personal adicional en la frontera sur, incluidos miembros de las fuerzas armadas y Guardia Nacional.

La Casa Blanca también indicó que hay una "extraordinaria amenaza que representan los inmigrantes ilegales y las drogas, incluido el mortal fentanilo", y por eso hace referencia a la IEEPA.

3. ¿Qué aranceles se aplicaron?

A las importaciones de Canadá y México se les aplicará un arancel adicional del 25%, mientras que en el caso de China será del 10%.

La única excepción es para los recursos energéticos canadienses, los cuales tendrán un arancel más bajo (10%).

Contenedores de carga en el puerto de Montreal, en Montreal, Canadá. (Foto: AFP/Soy502)

4. Acusaciones al gobierno mexicano

Según la Casa Blanca, "organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México" y acusan a este último de proporcionar refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses.

Referencia de la Casa Blanca al gobierno mexicano y su presunta alianza con carteles de droga. (Foto: whitehouse.gov/fact-sheets)

Sobre el tema de migración, Trump mostró en su cuenta de X una gráfica que muestra la cantidad de repatriados a México en enero 2025, mes que inició con la recta final de su predecesor Joseph Biden y que él asumió como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

pic.twitter.com/jIOdjGiwi0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2025

5. Sheinbaum molesta

Además de mostrar su molestia por las disposiciones de Trump y llamarlo a establecer una mesa de trabajo con sus equipos de seguridad y salud pública para abordar la situación, Claudia Sheinbaum alega que la gráfica anterior fue elaborada por su equipo.

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.



Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 2, 2025

6. ¿De qué acusan a Canadá?

El gobierno de EE.UU. asegura que "hay una creciente presencia de cárteles mexicanos que operan laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá".

La Orden Ejecutiva indica en la Sección 2, inciso d, que si Canadá toma represalias contra Estados Unidos, el Presidente podrá aumentar o ampliar el alcance de los derechos impuestos para asegurar la eficacia de esta acción.

Orden ejecutiva firmada por Trump sobre la imposición de obligaciones para abordar el flujo de drogas ilícitas a través de la frontera norte. (Foto: whitehouse.gov/presidential-actions)

7. La respuesta de Trudeau

El primer ministro de Canadá respondió a los gravámenes anunciados por Trump con el anuncio de imponer un 25% de aranceles a unos US$106 millones en productos que ingresan a su territorio desde EE.UU.

En respuesta a la imposición de aranceles a Canadá, Justin Trudeau, primer ministro de ese país, solicitó a seguidores en redes sociales elegir productos canadienses y leer las etiquetas para constatar lo anterior.

Now is the time to choose products made right here in Canada.



Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025

8. ¿Por qué China?

Según Trump, "las autoridades chinas no han tomado las medidas necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a cárteles criminales conocidos y acabar con el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales".

Además, en declaraciones emitidas el pasado 15 de enero, el entonces recién nombrado secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que China es "el adversario más poderoso y el más peligroso" de todos los que ha enfrentado Estados Unidos, por estar dotado de "elementos que la Unión Soviética nunca tuvo"

China calificó las medidas estadounidenses como "prácticas erróneas" y adelantó que presentaría un reclamo contra Washington en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por considerar que la imposición de aranceles unilaterales "viola gravemente" las reglas de este organismo, citó la Agence France Press.

9. Impacto en el PIB

EE.UU. asegura que ingresar en su mercado es un privilegio pese a tener los aranceles promedio "más bajos" del mundo.

La Casa Blanca reportó que el comercio representa el 67% del Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá, para México es el 73% y el 37% de China, aunque para Estados Unidos solo es el 24%.

10. Vigencia de los aranceles anunciados

A partir de las 00:01 horas del este en Estados Unidos entrarán en vigencia los cambios en los aranceles y su retiro es una decisión que recaerá en Trump o en el presidente de turno.