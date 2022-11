Esto se sabe sobre la repentina muerte del cantante y actor Aaron Carter

El cuerpo de Aaron Carter fue hallado en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, California, este sábado 5 de noviembre.

EN CONTEXTO: Muere el actor y cantante Aaron Carter

El actor y cantante falleció a los 34 años de edad, su cuerpo fue encontrado en la bañera de su casa, según el medio TMZ.

De acuerdo a fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar tras recibir una llamada al 911, el pedido de auxilio refería que había una persona ahogada dentro de una bañera.

Hasta ahora no se han dado detalles específicos sobre lo ocurrido, pues el hecho sigue bajo investigación.

Una vida llena de polémicas

En 2019 habló sobre sus batallas de salud mental, pues sufría de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

Ese mismo año, su hermano, Nick Carter, pidió una orden de restricción contra él, luego de haber recibido amenazas de muerte. Esto además de sus adicciones y varios problemas legales.

Un joven talentoso

En televisión, Aaron participó en series como 'Lizzie McGuire', 'Sabrina, la bruja adolescente' y '7th Heaven'.

También grabó el tema 'I Just Can't Wait to Be King' para la película 'El rey león'.

Además, destacó en teatro, en la producción 'Seussical' de Broadway y apareció en una temporada del programa 'Dancing with the Stars'.