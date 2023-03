"Estoy acabado", actor de Jurassic Park revela serio problema

El actor de Jurassic Park conmocionó tras la revelación del problema que lo tiene "acabado y posiblemente muriendo".

Conmoción ha causado la fuerte revelación que hizo el actor Sam Neill, mejor conocido por su destacada participación en la película de Jurassic Park.

En una entrevista exclusiva para el diario The Guardian, por motivo de la publicación de su libro "Did I Ever Tell You This?" que será el 21 de marzo, Neill dijo que sufre de un agresivo y extraño cáncer de sangre, el cual está en una etapa muy avanzada.

(Foto: AFP)

Según el actor de 75 años, la enfermedad se la detectaron hace un año, justamente cuando realizaba una gira promocional de la película Jurassic World: Dominion.

"El asunto es que estoy acabado. Posiblemente muriendo", anunció en su libro donde repasa su dilatada carrera.

*Con información de El País.