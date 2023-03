La estrella guatemalteca de Only Fans que genera empleos con su restaurante

La guatemalteca Kaeelen García, una de las consentidas de Only Fans, utilizó sus ganancias para un emprendimiento con el que busca generar empleos.

OTRAS NOTICIAS: El otro video del vestido de novia guatemalteco que se ha hecho viral

García abrió una cuenta en la atrevida red social, en junio del 2020, donde genera contenido sin censura, con sus ganancias abrió un restaurante junto a su mamá, una meta que presume con mucho orgullo.

Kaeelen inició un emprendimiento que genera empleos. (Instagram)

"Me inspiré en abrir mi negocio por la pasión por la comida que tiene mi mamá, quien es una gran chef y laboró en grandes cadenas de hoteles del país, además quise generar empleos para compartir las bendiciones que hemos recibido", dijo en exclusiva a Soy502.

Su restaurante se ubica en San Miguel Petapa y se ha convertido en una parada obligada de vecinos y fans para disfrutar de platos hechos con amor.

(Foto: Oficial)

"Siempre quise tener un negocio, vendí ropa y accesorios, también tuvimos un lugar de reparación de celulares, hasta que surgió la idea de la comida. Nuestra especialidad son los ceviches y las micheladas, al inicio fue un local pequeño pero gracias a la fidelidad de muchos, prosperó. Los clientes se iban a tomar una foto conmigo, también nuestros conocidos elegían el lugar para tomar una chelita, es un sitio muy acogedor para pasarla bien", explicó.

"Los ceviches están preparados con una receta especial de mi mami, irrepetible, también hay alitas de barbacoa y de chile chipotle, camarones empanizados y diferentes caldos, carnita asada, picositas y tragos preparados. Cuando iniciamos yo también preparé las bebidas porque amo ser bar tender, mi mamá ha llegado incluso a hacer kak ik, que le sale muy bien", contó.

(Foto: Oficial)

"El día de la inauguración se llenó, hemos recibido djs, invitamos a personalidades de las redes y siempre tratamos de hacer cosas diferentes para que los clientes se sientan bien, siempre hacemos eventos, junto a esto llevo mi página que es un trabajo duro y no puedo descuidar, gracias a Dios mis trabajadoras son buenas personas y ahí vamos".

"Desde el día que abrimos, mi mami invitó a sus amigos y nos apoyaron, desde el día uno, siempre llegan personas que no nos conocen pero luego les gusta y nos apoyan, mi mamá me ha enseñado sus recetas especiales, estoy feliz, hago todo esto sin descuidar mi página, estoy contenta", aseguró.

Kaeelen es la consentida de la página azul en Guatemala. (Foto: Facebook)

Acerca de su "página azul" la guatemalteca contó que se vienen colaboraciones con estrellas internacionales como la modelo y cantante mexicana Kelly Medanie, protagonista de "Shorty Party" junto a Babo de Cartel de Santa. Además, se aproxima una colaboración con la modelo italiana Valentina Fradegrada, novia de la exestrella del FC Barcelona, Kevin Prince Boateng.

Estas son las redes sociales de Kaeelen García: Instagram y Facebook.

Acerca de lanzarse a emprender en lo que te guste sin pensarlo: "No tengan miedo al fracaso es mejor que no intentarlo, todo va lento pero lo importante es que no se detengan en el camino".

Las dos artistas que solicitaron colaboración con Kaeelen:

Foto: Cartel de Santa, La Kelly - Shorty Party