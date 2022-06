"No respiró durante dos minutos": relato del rescate de la nadadora desvanecida

La entrenadora Andrea Fuentes relató el estremecedor momento que vivió durante el rescate de la nadadora Anita Álvarez tras su desmayo en el Campeonato Mundial de Natación de Budapest.

Álvarez realizaba su solo libre, una de las categorías de la natación artística, cuando sufrió un desmayo en el agua, causando que perdiera la consciencia y se hundiera en la pileta.

Fuentes notó el incidente y de inmediato se tiró para salvarla mientras las cámaras de las agencias internacionales captaron el dramático momento.

Andrea rompió el silencio y declaró al medio español "El País" qué pasó por su mente durante esos angustiantes minutos y cómo fue el rescate.

Fuentes durante el rescate de la nadadora Anita Álvarez. (Foto: AFP)

"Los socorristas no se tiraban al agua, estaban como paralizados y yo les estaba señalando desde la otra punta como: 'meteros al agua ya, por favor', y digo: 'como no se metan ya me tiro en dos segundos', he visto que se quedaban embobados, me he tirado directo hacia ella, viendo cómo se iba hundiendo, iba nadando lo más rápido que podía, he hecho la apnea más rápida de mi vida, más que cuando entrenaba para los juegos", explicó.

"Estaba viendo cómo la tía se iba hundiendo y yo nadando todo lo que podía, el cuerpo me pesaba 20 kilos de más y al final he llegado, vi al socorrista llegando a su tiempo, la tomo, la saco, pero no respiraba porque tenía la mandíbula súper dura, cerraba la boca como muy fuerte y entonces casi le metí dos bofetadas para que respirara, '¡Anita respira!', y no respiraba, no respiraba, al final, el socorrista la mantenía boca arriba, yo he hecho primeros auxilios y cuando alguien no respira hay que girarla, para que no trague agua, entonces yo le giraba la cabeza, porque el otro no se enteraba de nada, encima tenía que arrastrar al otro porque no sabía nadar bien", agregó.

"Si estuviese sola la sacaba más rápido pero el socorrista me estaba dando patadas, no me dejaba sacarla y el pobre... a ver, es normal, no es un deportista olímpico, él quería hacer su trabajo pero yo así como: 'apártate ya porque me estás pesando demasiado', él no hablaba inglés, yo le intentaba sacar la cara y girarla porque no respiraba, empecé a masajearle la mandíbula, porque la tenía como atascada, al final le he abierto la boca como he podido para que vomitara pero no respiraba, llevábamos al menos un minuto llegando a la pared y no estaba respirando. ¡imagínate!, al final la sacamos, la llevaban boca arriba y yo como: '¡qué no está respirando!', le he girado la cabeza, al final la intenté despertar y ha sacado agua, ha tosido y al cabo de dos minutos ha empezado a respirar y yo como '¡Dios, menos mal!'".

Las autoridades y el equipo estadounidense confirmaron que la joven se encuentra bien de salud y está siendo evaluada.