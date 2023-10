¡Con una navaja! Estudiante ataca a su maestra en pleno salón de clases

-

El estudiante atacó sin piedad a su maestra en pleno salón de clases y frente a sus compañeros.

En las últimas horas, un nuevo caso de violencia escolar ha indignado a nivel internacional luego de hacerse viral un video que expone el momento exacto del incidente.

Todo ocurrió dentro de un salón de clases en una escuela de secundaria en Coahuila, México. Un estudiante que se encontraba al frente de sus compañeros, aparentemente castigado, arremetió contra su maestra con una navaja.

El video muestra como el menor aprovecha que la docente se levanta y procede a apuñalarla por la espalda y estómago en repetidas ocasiones. Medios mexicanos informaron que el menor fue puesto a disposición de autoridades para iniciar con la investigación.

En cuanto a la maestra, fue identificada como Patricia Burciaga Dávila, de 59 años, quien se encuentra fuera de peligro a pesar de las múltiples lesiones que sufrió.

Mira el video:

En una secundaria de Ramos Arizpe, Coahuila, un alumno que atacó con una navaja a su maestra en plena clase; el menor fue detenido mientras la profesora es reportada fuera de peligro pic.twitter.com/Xi6YxnioYV — Azucena Uresti (@azucenau) October 5, 2023

Otro caso

Hace solo unos días, otro caso de violencia escolar indignó en redes sociales en varias partes del mundo.

El incidente ocurrió en un centro escolar de Michigan, Estados Unidos. Una estudiante de solo 15 años que lanzó una silla contra su profesora, dejándola inconsciente en pleno salón de clases.

Según el audiovisual, todo sucedió a partir de una acalorada discusión entre dos adolescentes. En medio de alegatas, la maestra separó a los estudiantes, pero todo terminó peor, ya que una de las involucradas tomó la silla de metal y se la aventó.

Tras lo ocurrido, la maestra fue enviada a urgencias para evaluar su condición. En tanto, la estudiante que protagonizó el incidente fue acusada por sus acciones registradas en el video. Actualmente, el distrito de Escuelas Comunitarias de Flint se encuentra investigando el caso para tomar medidas respectivas.

A teacher in Flint, Michigan is knocked to the floor when a student hurls at a chair at her head. pic.twitter.com/KBOLM7KOwH — Libby Emmons (@libbyemmons) September 29, 2023

