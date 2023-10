¡Brutal golpe! Estudiante lanza silla a su maestra dejándola inconsciente (video)

-

La estudiante tomó la silla y la lanzó directamente contra su profesora, dejándola inconsciente en el suelo.

Indignación ha causado a nivel internacional el caso de una estudiante de solo 15 años que lanzó una silla contra su profesora, dejándola inconsciente en pleno salón de clases.

El incidente ocurrió en un centro escolar de Michigan, Estados Unidos, y se ha vuelto viral en redes sociales tras quedar grabado en un video captado por otra estudiante que presenció todo.

Según el audiovisual, todo sucedió a partir de una acalorada discusión entre dos adolescentes. En medio de alegatas, la maestra separó a los estudiantes, pero todo terminó peor, ya que una de las involucradas tomó la silla de metal y se la aventó.

Tras lo ocurrido, la maestra fue enviada a urgencias para evaluar su condición. Sin embargo, en las últimas horas, la institución educativa emitió un comunicado confirmando que su colaboradora ya había sido dada de alta y reintegrada a sus actividades.

En tanto, la estudiante que protagonizó el incidente fue acusada por sus acciones registradas en el video. Actualmente, el distrito de Escuelas Comunitarias de Flint se encuentra investigando el caso para tomar medidas respectivas.

A teacher in Flint, Michigan is knocked to the floor when a student hurls at a chair at her head. pic.twitter.com/KBOLM7KOwH — Libby Emmons (@libbyemmons) September 29, 2023

| LO ÚLTIMO: Una estudiante de 15 años de Southwestern Academy en Flint, Michigan, acaba de ser acusada por sus acciones en este video, donde arroja una silla a su maestra después de discutir con otro estudiante.



Flint Community Schools emitió un comunicado diciendo que la… pic.twitter.com/ZqqNE3w4Ag — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 2, 2023

*Con información de Vanguardia y Heraldo de México