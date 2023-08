La estudiante de la Usac se hizo viral por su llamativa celebración

-

El video de la estudiante de la Usac celebrando su logro académico se hizo viral en redes sociales.

Una estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se hizo viral en redes sociales, luego de su "eufórica" celebración por haber culminado su internado de medicina.

En un video que fue difundido en redes sociales se logró ver a la estudiante bailando muy feliz y emocionada por su logro académico, y el momento no pasó de desapercibido entre los internautas.

Las imágenes dejaron ver a la estudiante bailando, cantando y utilizando una matraca para hacer más ameno el inolvidable momento.

Mira aquí el video:

Sancarlista se viraliza por si peculiar celebración de cierre de internado. pic.twitter.com/Vmf8cH8GVR — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 2, 2023

Reacciones en redes sociales

En cuanto a las reacciones por parte de internautas, varios escribieron mensajes creativos y otros iban dirigidos a la sancarlista, para felicitarla por su cierre académico.

"Cuando me gradúe habrán señales", "No sé quién sea ella pero su video me dio mil años de vida y ganas de terminar la carrera jaja", "La amo", "Cuando cierre mi carrera no diré nada pero habrán señales" y "Mi primer borrachera será cuando me gradúe", fueron varios de los comentarios que llamaron la atención.