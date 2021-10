¿El dinero puede comprar la felicidad? Esto dicen un estudio

Los hallazgos de esta investigación lograron constatar lo que muchos se preguntan, ¿el dinero compra la felicidad? Esto arrojó el estudio.

Un estudio realizado por un grupo de estudiantes universitarios de Alemania dio como resultado que el dinero sí podría comprar la felicidad.

Tras el estudio se logró evidenciar que cuando se dona dinero existe felicidad, pero estos efectos se reducen inmediatamente, ya que la conexión que se realizó con los universitarios también determinó que aquellos que habían donado dinero fueron menos felices.

"El comportamiento prosocial no aumenta inequívocamente la felicidad... Porque el gasto prosocial naturalmente requiere renunciar a algo más, lo que puede disminuir la felicidad por derecho propio", citaron los autores del estudio.

Esta reciente investigación también se enfrenta a las anteriores, pues se muestran las perspectivas del bienestar de los demás antes que el nuestro.

Mientras que por escáneres cerebrales se logró detectar que la estimulación de los centros de recompensa del cerebro estaban inundando el sistema con productos químicos para aparentar sentirse bien, lo que produjo un subidón de ayuda.

¿Ayuda en la salud?

Según CNN en Español, varias investigaciones han constatado que el gasto prosocial puede reducir la presión arterial y mejor la salud del corazón.

A través de un estudio se solicitó a personas con este tipo de afección que gastaran 40 dólares en lo que quisieran, mientras que a otro grupo se le pidió que lo donara o gastara en otras personas.

Pero los resultados fueron sorprendentes, pues aquellos que ayudaron a niños huérfanos presentaron presión arterial más baja, a diferencia de como estaban antes; pero, y de acuerdo con las escaneos cerebrales, mientras pensaban que más ayudaba ese dinero que entregaron el dolor de sus padecimientos se reducía.

Se dio a conocer que la reacción a la estimulación dolorosa parecen desactivarse instantáneamente por la experiencia de dar.

Pero para continuar con las investigaciones, se continúo con otro estudio que recientemente fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el cual 300 voluntarios universitarios fueron partícipes.

El experimento

Se les pidió que eligieran entre dos loterías A y B, quienes escogían el primer grupo tenían la posibilidad de recibir 100 euros para uso personal, mientras que aquellos que eligieron al segundo grupo podían activar 350 euros que iban destinados a salvar una vida de pacientes con tuberculosis.

El artículo reveló que se entregó un total de 40,764 euros y se donaron 111, 300 euros a una organización sin lucro para combatir la tuberculosis.

En donde el 60 por ciento de los estudiantes decidieron elegir salvar vidas que quedarse con el dinero. Las encuestas indicaron que se debía a un sentimiento de autosatisfacción y felicidad por la elección.

Dinero y felicidad

Según la publicación el placer de ayudar a otros no duró lo suficiente, pues luego de un mes que se realizó el experimento se les contactó y sus niveles de felicidad habían disminuido significativamente.

En cuanto a aquellos voluntarios que habían decidido quedarse con el dinero de la lotería se notó que eran más felices.

"Si bien esto les impidió realmente salvar una vida, no tuvieron que sacrificar el alto pago, y pudieron decirse a sí mismos (y/o a otros) que habían hecho lo que estaba en su poder para lograr el resultado prosocial", explicaron los autores del estudio.

Con las diferentes investigaciones se concluyó que al final el dinero sí podría ser un propósito de cumplir con la felicidad.