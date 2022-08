Así trataron de evadir la explicación por compra de televisores en el Congreso

El diputado Aldo Dávila buscó a dos funcionarios del Congreso quienes se excusaron a una citación para explicar la compra de televisores y alimentos.

Luego que empleados del área administrativa del Congreso no acudieran a una citación para explicar la compra reciente de televisores, café, alimentos y contrataciones de personas, el diputado Aldo Dávila tomó la decisión de buscarlos.

El incidente inició cuando le presentaron dos cartas en las que los administrativos se excusaban de llegar a la citación. "¿No viene el Director Financiero ni el General? ¿No delegaron a nadie?", cuestionó Dávila, mientras que le respondieron que la excusa indicaba que estaban en la Comisión de Finanzas, en otra citación.

En ese momento dijo: "Bueno, vamos a ver si están allá". Se levantó, dejó a otros dos funcionarios citados en la sala de reuniones y corrió hacia la Comisión de Finanzas, que se encuentra a una cuadra de la oficina del congresista de oposición.

En la Comisión no había nadie. Incluso, el salón estaba con llave. "Aquí no hay nadie, este señor me mintió... fue citado para dar explicaciones de las compras. No se presentó a mi despacho y tampoco hay nadie en la Comisión de Finanzas", dijo Dávila.

Luego de 5 minutos, finalmente le abrieron una de las puertas y los funcionarios citados aparecieron, tras ingresar por otra puerta. "Entraron a escondidas con este diputado que los está tapando. Es el diputado Cándido Leal, aquel que se orinó en la calle ¿se acuerda? Entraron por otro lado, porque reunidos no están. Queda en evidencia que no llegan a mi despacho a dar cuentas y lo citó el diputado meón... trío de farsantes e hipócritas", manifestó.

"No llegaron porque no quieren dar explicaciones de su dinero... este (Cándido Leal) los está solapando para que no me entreguen cuentas de las teles, el café y de las plazas, este es el diputado meón, entraron por atrás porque sabían que yo venía para acá", dijo, mientras los administrativos guardaron silencio.

Criticas por televisores

El listado con los nombres de los diputados que recibieron los televisores fue difundida por el propio Aldo Dávila. Cabe destacar que, dentro de la lista, quiénes recibieron los aparatos integran la Junta Directiva.

En el listado difundido se detalla la cantidad de televisores, el precio de cada uno de ellos, a qué diputado se le asignó y la ubicación que tendrá.

El listado destaca a los integrantes de la Junta Directiva como Aníbal Rojas, secretario Cuarto, a quien se le asignaron dos televisores: uno de 55 pulgadas y otro de 35. Ambos televisores están valorados en Q18,525. Julio Longo Maldonado, de la Segunda Secretaría, le fue asignado un televisor de Q11,750.

Santiago Nájera, de la Tercera Secretaría, recibió un televisor de 40 pulgadas para su despacho valorado en Q7,820. Además, se destaca a Marvin Estuardo Alvarado Morales, Quinto Secretario, cuyo televisor de 50 pulgadas está valorado en Q9,998.

Cabe destacar que el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Manuel Tzep Rosario, se le asignó un televisor de 65 pulgadas valorado en Q14,500. Es el aparato más costoso del listado.

El congresista aseguró: "Por esta razón quieren aprobar la iniciativa 6076 para que usted no le ponga alto a los abusos de los funcionarios en el Congreso de la República", refiriéndose a la iniciativa que propone que las fuerzas de seguridad gocen de medida sustitutiva si usan la fuerza durante manifestaciones.