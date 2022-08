Las críticas a diputados por la asignación y compra de televisores

Diputados del Congreso de la República reciben críticas por la asignación y compra de televisores para sus oficinas.

El diputado Aldo Dávila publicó en sus redes sociales un listado de televisores que fueron entregados a diferentes diputados para que sean usados en sus oficinas. En su mayoría, quiénes recibieron los aparatos integran la Junta Directiva.

En el listado difundido se detalla la cantidad de televisores, el precio de cada uno de ellos, a qué diputado se le asignó y la ubicación que tendrá.

El listado destaca a los integrantes de la Junta Directiva como Aníbal Rojas, secretario Cuarto, a quien se le asignaron dos televisores: uno de 55 pulgadas y otro de 35. Ambos televisores están valorados en Q18,525. Julio Longo Maldonado, de la Segunda Secretaría, le fue asignado un televisor de Q11,750.

Santiago Nájera, de la Tercera Secretaría, recibió un televisor de 40 pulgadas para su despacho valorado en Q7,820. Además, se destaca a Marvin Estuardo Alvarado Morales, Quinto Secretario, cuyo televisor de 50 pulgadas está valorado en Q9,998.

Cabe destacar que el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Manuel Tzep Rosario, se le asignó un televisor de 65 pulgadas valorado en Q14,500. Es el aparato más costoso del listado.

El congresista aseguró: "Por esta razón quieren aprobar la iniciativa 6076 para que usted no le ponga alto a los abusos de los funcionarios en el Congreso de la República", refiriéndose a la iniciativa que propone que las fuerzas de seguridad gocen de medida sustitutiva si usan la fuerza durante manifestaciones.

Críticas a diputados

Mientras, usuarios de redes sociales han criticado los precios de los televisores porque aseguran que con ese dinero se podría ayudar a la población más necesitada.

La diputada Andrea Villagrán, a quien se le asignó uno de los televisores, respondió en redes sociales que no forma parte de los procesos de compra, que únicamente hizo la solicitud para que le asignaran uno, ya que habían en bodega sin uso.

"En bodega habían televisores que habían sido solicitados por el bloque legislativo UNE y por alguna razón estaban en bodega. Gracias a que un colega diputado se percató y me avisó, hice la solicitud para que me asignaran una de las TVs. Aclaración , No formo parte de los procesos de compra, eso está a cargo de Junta Directiva del Congreso".