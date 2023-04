Así ha evolucionado Paola Hütt, la conductora "tica" que se enamoró de Guatemala

La costarricense Paola Calderón Hütt decidió hacer de Guatemala su hogar y contagia de alegría a los guatemaltecos a través de la televisión nacional.

La conductora Paola Calderón vivió 10 años en el país y luego se regresó a su tierra por 5 años, donde abrió una academia de pole dance, yoga y aro. "Me certifiqué, puse una academia y empecé a dar clases", dijo.

Sin embargo, Guatemala de nuevo llamó a su corazón y decidió regresar, formando parte del programa "Combate", luego se mudó de show y actualmente integra "Nuestro Mundo" desde 2021.

"Amo Costa Rica pero me enamoré de Guatemala... Guate es mi casa, me siento muy contenta, siento que he aprendido muchísimas cosas y la gente, su educación, su forma de ser, una de las cosas que siempre me llamó mi atención es lo amenos que son con las demás personas" dijo la famosa en "23 cosas de mi", dinámica en la cuenta oficial de Combate en Youtube.

Paola es una de las conductoras más queridas de la TV. (Foto: Instagram)

Hütt fue Miss Costa Rica 2001 y participó en Miss Universe representando a su país, residió por primera vez en Guatemala cuando tenía 24 años en el año 2004, para ser parte del programa "Con buena onda", también integró Play TV, Mundo Joven, y Nuestro Mundo.

Antes de ser reina de belleza fue deportista de voleibol, además de formarse como músico profesional en arpa, su sueño era dedicarse a la música y dar conciertos por el mundo, tocó junto a la banda chilena de rock "La Ley" y también viajó a España con la Orquesta Juvenil de Costa Rica, en un evento donde participaron las 5 mejores del mundo. Además grabó un disco junto a la orquesta.

(Foto: Instagram)

Se graduó de publicista y se especializó en televisión, también estudió un poco de decoración de interiores. Participó en "E! Entertainment Television" en una competencia de modelos del mundo para conducir un famoso programa de TV.

En Costa Rica trabajó en el programa "A todo dar", la versión tica de 'Con Buena Onda': "Cuando me ofrecieron venir a Guatemala venía por un periodo de 3 meses y se alargó a un año y después decidí quedarme un poquito más y me enamoré de todo el cariño que Guatemala estaba ofreciendo", explicó.

"Siempre quise ser conductora y las oportunidades se me abrieron acá, por ello tengo tanto cariño a Guatemala", contó.

Así ha sido su gran evolución

Durante su adolescencia su abuelo fue uno de sus pilares. (Foto: Al Día/Costa Rica)

Paola estudió música profesionalmente y se especializó en arpa desde los 13 años, formando parte de la Orquesta de Costa Rica. (Foto: Oficial)

Paola fue MIss Costa Rica. (Fofos: Oficial)

Representó a su país en Miss Universe. (Foto: AFP)

Paola durante su paso por "A todo dar", programa de Costa Rica. (Foto: Carolina Zeledón)

Paola era parte del programa "Con buena onda". (Foto: Oficial)

Paola fue parte de Mundo Joven. (Foto: Oficial)

Calderón Hutt regresó a Guatemala a COmbate. (Foto: Oficial)

Paola regresó a Nuestro Mundo en 2021. (Foto: Instagram)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Calderón Hütt TV (@paolahutt)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Calderón Hütt TV (@paolahutt)

(Foto;: Instagram)