Nuevo documental de Menudo expone abusos sexuales dentro de la banda

Angelo Garcia, exintegrante de Menudo admitió en un documental que fue víctima de abuso.

HBO Max se prepara para recibir uno de los documentales más esperados, “Menudo: Siempre Jóvenes”, donde abarcarán la trayectoria de la banda juvenil.

Además de retratar la vida de los integrantes y cómo formaron la banda, los sucesos desafortunados también saldrán a la luz, como la situación de la cual fue víctima Angelo Garcia durante una de las giras de la agrupación.

En el documental, Garcia, quien fue parte de la agrupación de 1988, justo después de cumplir 11 años, hasta 1990, indicó que sufrió múltiples abusos sexuales diciendo “Durante mi tiempo en Menudo, fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”.

Recordó una ocasión en particular diciendo “Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en mi cara por el roce de la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía”.