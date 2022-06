El incómodo momento que vivió Ángela Aguilar en su primer Tik Tok (video)

"No me manden dinero": Ángela Aguilar se desesperó y no supo qué hacer mientras transmitía en vivo en Tik Tok.

Ángela Aguilar es una de las artistas mexicanas más carismáticas en redes sociales.

Muestra de ello son los cientos de comentarios que acumula en cada publicación que realiza, en donde sus fanáticos expresan el cariño y admiración por la cantante.

View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar (@angela_aguilar_)

Con más de 9 millones de seguidores en Tik Tok, Ángela decidió realizar su primer transmisión en vivo en dicha plataforma.

Sin embargo, no contaba con la reacción que tendrían muchos de sus fans, al punto de desesperarse y no saber qué hacer.

Y es que mientras la cantante compartía un momento agradable en vivo con sus seguidores, muchos de ellos empezaron a enviarle "dinero" como muestra de apoyo.

Ante esto, la intérprete de "En realidad" reaccionó de forma inesperada:

▶️ "No me manden dinero": Ángela Aguilar hace transmisión en vivo y pide que no hagan donaciones



"Quiero que tengamos un live divertido", aseguró la cantantehttps://t.co/awz3ZyxFMc pic.twitter.com/BUm56bgiT5 — Milenio Televisión (@mileniotv) June 23, 2022

"Por favor, no me manden dinero. No sé cómo parar esa función. ¿Qué es ese corazón? Por favor, ya" expresó la joven.

Y aunque lo decía entre risas, también mostró su confusión y desesperación al no poder parar las donaciones enviadas por quienes la veían.

¿Cómo funcionan las donaciones en Tik Tok?

La popular plataforma de videos habilitó una función con la que se puede enviar regalos o donaciones a creadores de contenido, que a su vez se convierten en dinero que ellos podrán retirar cuando deseen. Claro que, si su cuenta lo permite.