Exnovio de Anne Hathaway revela detalles de su repentina separación

La actriz Anne Hathaway y Raffaello Follieri se conocieron en 2004 y sostuvieron una relación amorosa de cuatro años.

Tiempo después de su rompimiento, Raffaello Follieri confesó varios detalles de su pasado noviazgo con la actriz Anne Hathaway.

De acuerdo a Follieri, la famosa actriz de Hollywood nunca más le volvió a hablar luego de ser arrestado por fraude en 2008.

“Esa noche Annie me llamó desde Los Ángeles donde estaba haciendo prensa. Estuvimos hablando por teléfono durante 10 minutos sobre cuándo podría volver a casa”, comentó Follieri.

“Si mal no recuerdo, las últimas palabras de Annie fueron ‘Te amo por siempre’ y terminamos la llamada. Eso fue a las 2 a.m. del 24 de junio de 2008 ... A las 6 de la mañana me arrestaron. Nunca más volví a hablar con ella", narró.

La pareja solía gritar su amor a los cuatro vientos. (Foto: El País)

De acuerdo a las declaraciones del italiano no está molesto con su exnovia.

“Creo que tomó una decisión empresarial. Decidió que salvar su carrera era lo más importante. No estoy amargado. Puedes mirarme a los ojos. No tengo rabia, pero me han herido”, afirmó Follieri al hablar sobre su pasado con la actriz de 38 años.

Acusado de fraude

Follieri fue acusado de estafar millonariamente a inversores inmobiliarios. Este mismo se hacía pasar por un funcionario del Vaticano. Se declaró culpable de 14 cargos.

Cabe resaltar que mientras Anne Hathaway y Follieri salían, ella gritaba a los cuatro vientos que su entonces novio era "un Dios".

En diferentes ocasiones fueron captados viajando por el mundo en lujos jets y yates.

“Tenía 25 años cuando nos conocimos en 2004. Pasamos muchos momentos felices. Pensé que nada era el límite para mí “, expresó el italiano.

Así luce ahora Follieri