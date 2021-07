"Que se opere, está toda plana": Lyn May arremete contra Danna Paola

Según Lyn May , Danna Paola le habría "copiado" en la forma de bailar y fue por eso que explotó contra la cantante.

Lyn May no solamente es conocida por sus grandes interpretaciones en el mundo del espectáculo, también por sus fueres críticas y declaraciones hacia sus colegas.

Recientemente, la vedette se lanzó en contra de la joven cantante mexicana, Danna Paola.

Según Lyn May, Danna Paola le habría "copiado" en la forma de bailar. Las fuertes críticas las hizo cuando dio una entrevista para el programa Chisme No Like.

“Estoy muy molesta con esa niña porque, oye, me está copiando en las caderas, el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

Fuertes críticas hacia Danna Paola

Durante esa misma entrevista se refirió a Danna Paola como una persona de un aspecto físico feo. “No tiene nada, está plana. Que vaya a estudiar baile, que se opere el busto, porque pues, no tiene nada”, agregó.

Esta no sería la primera vez que Lyn May hace comentarios negativos u ofensivos a otros artistas, pues hace varias semanas criticó a Belinda, diciendo que es y canta feo.

Asimismo, opinó negativamente sobre las fotografías que publica Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram.

"Se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda. Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?", dijo.