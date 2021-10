Expareja de Kimberly Flores y padre de Damián envía contundente mensaje en redes

Alex Bosar expareja de la guatemalteca dejó claro cuál es su relación con ella y su esposo, Edwin Luna. Además, envió un tierno mensaje a su hijo.

Alex Bosar expareja de Kimberly Flores envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales dedicado a Flores y al pequeño fruto de su relación, Damiancito.

En su cuenta oficial de Instagram el estratega digital dedicó unas palabras a su hijo para celebrar su cumpleaños y aprovechando el momento habló de su relación con la guatemalteca.

Alex y su hijo Damián. (Foto: Instagram)

"Quienes me conocen saben perfectamente que no suelo publicar temas personales ni temas familiares en las redes sociales pero hoy es una ocasión especial porque es el cumpleaños del amor de mi vida, mi hijo Damiancito, a quien le mando un fuerte abrazo y espero que la esté pasando muy bien. Quiero aprovechar para agradecer públicamente, primero a Dios, por permitirle un año más de vida de los miles que le vienen", expresó, mostrando su amor por su pequeño.

Así describió Bosar su relación con Kim: "También quiero agradecer públicamente a Kimberly por ser una excelente madre, una excelente persona, de gran corazón y quien siempre está incondicionalmente para ellos. Ya quisiera yo tener un poco de la bondad y la generosidad que Kimberly tiene", expresó.

Kimberly Flores y su pequñeo Damián. (Foto: Instagram)

Alex comentó cómo es su relación con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey: "Por supuesto agradezco también a Edwin Luna por ser una excelente persona, un excelente ser humano, por el amor genuino que le tiene a Damián y a Elian, estar con ellos incondicionalmente y estar en el lugar donde yo no he podido. No de balde el gran cariño de la gente y todo su éxito, es muy merecido por la excelente persona que es", afirmó.

Kimberly Flores, edwin Luna y sus hijos. (Foto: Instagram)

El padre de Damián dijo que quiso hablar de esto debido a varios comentarios recibidos tras haber subido historias con imágenes de su pequeño: "Aprovecho a dar este reconocimiento público porque hoy fue un día muy inusual, mis redes sociales explotaron hoy con muchos mensajes, la mayoría bonitos, felicitando a Damián y por supuesto mensajes negativos por parte de personas que pagan para comentar y atacar, esto me parece de muy mal gusto".

Alex Bosar y su pequeño Damián. (Foto: Oficial)

"Quiero resolver todas las dudas a las personas que han estado preguntando y comentando en redes: ¡por supuesto que sí!, tengo una excelente comunicación con Kimberly, de mucho respeto, de igual forma con Edwin, tengo el gusto de conocerlo personalmente, es algo que nunca he hecho y mi agradecimiento público es a ellos por ser unos excelentes padres, por estar ahí incondicionalmente con ellos, dando lo mejor de sí", explicó.

Damián y su papá. (Foto: Instagram)

Alex Bosar felicitó a su hijo Damiancito por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

ESTAS FUERON SUS DECLARACIONES:

El mensaje se viralizó en las redes luego de que la cuenta de Instagram del especialista en espectáculos Donald Palencia publicara esta declaración en redes sociales.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Donald Palencia (@donaldpalencia_)

Este día la familia Luna Flores celebró a lo grande el cumpleaños de Damián: