El excesivo gasto en rentas del Congreso, más de Q20 millones en oficinas

El Congreso gasta más de 20 millones de quetzales anuales sólo en rentas de oficinas y parqueos para diputados y empleados.

Desde comprar un edificio con daños en infraestructura y vínculos a un diputado, hasta pensar en construir un nuevo edificio, así ha sido el estira y encoge del Congreso debido a las dificultades de espacio físico.

Sin embargo, en lugar de buscar una solución a largo plazo, las diferentes administraciones del Congreso han incrementado el gasto de alquileres de oficinas y parqueos que, además, son constantemente remodelados.

Hasta el 2018, el Legislativo destinaba 13.3 millones de quetzales en los alquileres de las oficinas y los parqueos en 19 edificios diferentes ubicados en la zona 1, pero con la llegada de Álvaro Arzú como presidente del Congreso, la suma subió a 24 millones quetzales.

La cifra ya no se redujo. Según una publicación del diputado de oposición Orlando Blanco, ahora se han firmado 28 contratos de arrendamiento, pero el gasto de alquileres continúa siendo de casi 23 millones de quetzales (Q22.8 millones) que cambia según el tipo de cambio, debido a que 11 del total de contratos se valorizaron en dólares.

"Escandaloso despilfarro en el Congreso. Más de 25 millones de quetzales cada año en alquileres y remodelaciones. La Junta Directiva decide discrecionalmente que se alquila. El metro cuadrado está sobrevalorado", manifestó.

Mientras que el diputado Cristian Álvarez, reveló a finales de julio, que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, buscaba arrendar nuevas oficinas en la Plaza Vivar, las cuales estarían sobrevaloradas, debido a que por el mismo espacio y servicio el Ministerio de Economía pagaba menos.

"El problema es que el Mineco pagó 66 quetzales por metro cuadrado, pero el Congreso va a pagar 118 quetzales por lo mismo", criticó Álvarez.

Pero no es sólo eso. Según los diputados, uno de los problemas más grandes es que constantemente se realizan remodelaciones para mejorar instalaciones que no son del Legislativo y el dinero no es reembolsable.

Intentos olvidados

En 2012, las antiguas autoridades del Congreso intentaron adquirir el Edificio del antiguo Hotel Ritz Continental, pero la estructura estaba en mal estado, hecho que dividió a los integrantes de la Junta Directiva, que terminó por interrumpir el proceso de compra que ya estaba avanzado. La idea era establecer en el lugar las oficinas, salones y parqueos de los diputados, sus asesores y de las Comisiones de Trabajo.

En mayo del 2016, un grupo de diputados intentó aprobar una iniciativa temporal para expropiar inmuebles aledaños al Palacio Legislativo, ello con el objeto de construir su propio edificio, el cual iniciaría en el área de parqueos, pero al final el proyecto se detuvo.

Incluso, ese mismo año se habló de construir un nuevo edificio en un terreno que donaría la Municipalidad de Guatemala, pero estaría ubicado en la zona 14, hecho que no le gustó a la mayoría de congresistas, por lo que el tema quedó en el olvido. Muchos han sido los intentos, pero al final, no se ha avanzado.