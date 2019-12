Expareja del hijo de Jimmy se queja de violencia psicológica

"Estoy cansada, esta familia es lo peor que pudo pasarme en la vida, les tengo miedo!", así inicia la publicación de Fabiola Bárcenas, madre de la nieta del presidente Jimmy Morales.

Bárcenas realizó una publicación en su cuenta de Facebook en donde se queja de la familia del Presidente y asegura que han hecho lo imposible por dañarla.

De acuerdo con su relato, la menor Nico Fabiola es hija de José Manuel Morales, y desde que se separaron, este tratado de hacerle la vida imposible con el propósito de arrebatarle a su hija.

"Desde que nació mi hija no han hecho nada más que dañarme, ya no aguanto y les juro que haberme metido con José Manuel Morales es lo peor que me pasó en la vida!", manifestó.

Bárcenas aseguró que el hijo del Presidente aporta 2 mil quetzales mensuales como manutención, ya que "no tiene dinero".

"Está haciendo lo imposible por quitármela (a la bebé), esto lo escribo aquí porque le tengo miedo a esta gente y quiero dejar evidencia por si (en) algún momento me llegan a quitar a mi hija, (porque) esta gente con el abuso de poder que tienen son capaces de cualquier cosa", describió.

Reacción en Casa Presidencial

Soy502 trató de obtener una opinión de la familia de Morales en Casa Presidencial, sin embargo el secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, indicó que no puede dar una posición, debido a que se trata de una situación personal del hijo del Presidente.