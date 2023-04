¿Es recomendable dormir con tu mascota? Esto revelan los expertos

Dormir con tu mascota es muy normal, pero según expertos tienes que hacerlo con precauciones, pues tu salud podría estar en riesgo.

Dormir con mascotas pequeñas como hámsters, lagartijas o conejos no es recomendable, pero es una narrativa diferente si hablamos de animales más grandes como los gatos o perros. Sin embargo, la calidad de tu sueño puede cambiar si decides compartir tu cama con estos animales.

Según la Sleep Foundation, dormir con tu mascota puede hacerte sentir más seguro y cómodo, además de que mejoras tu salud mental. Además, un estudio realizado por Frontiers descubrió que los niveles de oxitocina (la hormona de la felicidad) y de cortisol (la hormona del estrés) están asociados con la forma en que dueño y perro interactúan.

Un perro calmado puede reducir los niveles de cortisol. (Foto: Pexels)

De esta forma, si la interacción que tienes con tu mascota es relajada, tu perro se sentirá igual de relajado contigo.

Adiós a las pesadillas

Dormir con un perro guardián te puede hacer sentir con seguridad y comodidad, además, algunos expertos recomiendan dormir con tu mascota si has pasado por un evento traumático que derivó en un desorden de estrés.

En estudios han declarado que el 57% de las personas que sufren esta condición han tenido menos pesadillas desde que duermen con un perro de servicio.

En cuanto a la salud mental, en el artículo de Sleep Foundation se menciona que en algunos estudios encontraron que las personas que duermen con sus mascotas son menos propensas a tomar medicamento para el insomnio.

Otros beneficios son la mejora en el sistema inmunológico, ya que con la sola presencia del animal, el sistema inmunológico se fortalece por la diversidad de microorganismos. Y mejoran el estado físico, pues las mascotas reducen los niveles de colesterol y triglicéridos, además de bajar la presión arterial.

via GIPHY

En otro estudio titulado Are Pets in the bedroom a problem?, de la muestra de estudio, un 56% de los participantes dejaban a sus mascotas dormir en el cuarto, de los cuales el 20% describió la presencia de sus mascotas como "disruptivas", mientras que el 41% describió a sus mascotas como tranquilas y hasta beneficiosas para el sueño.

No todo es bueno

Sin embargo, dormir con tu mascota puede ser perjudicial en algunos aspectos. Por ejemplo la exposición a gérmenes y en la aparición de alergias. Además, existe un porcentaje de riesgo de sufrir heridas por ataques de tu mascota si los despiertas súbitamente.

via GIPHY

Si vas a dormir con tu mascota, puedes seguir estos consejos.