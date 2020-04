Eran poco conocidos antes de la crisis del coronavirus. Pero estos expertos se han convertido en un rostro familiar en sus países respectivos al tratar de explicar la pandemia a las poblaciones confinadas. Incluso uno de ellos se contagió del Covid-19.

Médicos, investigadores o jefes de servicios de emergencia, se han vuelto la cara y la voz de una crisis sanitaria que azota a todo el planeta.

El coronavirus que cada día analiza en la televisión, con su voz afable y ronca, ha acabado por atraparlo. El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón cayó enfermo a finales de marzo, pero ha seguido compareciendo en videoconferencia desde la habitación donde está aislado.

Tras varias ruedas de prensa interrumpidas por ataques de tos, el epidemiólogo de 57 años dio positivo a la COVID-19. El experto pidió luego disculpas por la rapidez con la que se le había sometido a las pruebas, mientras otros enfermos "tienen que esperar días" para conocer los resultados.

Este médico de estilo informal intenta ser simple y pedagogo. También es muy prudente, demasiado según otros epidemiólogos que lo han criticado por aconsejar demasiado tarde las medidas drásticas de confinamiento.

No es la primera crisis para este médico, que ha ejercido en América Latina y África, en la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud: en 2014, estuvo a cargo del seguimiento nacional de la epidemia de Ébola cuando dos misioneros españoles murieron en un hospital de Madrid.

El doctor Anthony Fauci, experto mundialmente reconocido sobre enfermedades infecciosas, ha tenido que desarrollar un nuevo talento en la lucha contra el virus: el arte de meter en cintura a su jefe, el presidente de Estados Unidos, sin dañar su autoridad.

Casi cada día, este especialista en inmunología, de aires sosegados y estilo académico, comparte una tribuna con Donald Trump para dar el parte, ante los medios, de la situación sanitaria.

Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde los años 1980, Anthony Fauci, de 79 años, se ha destacado por su lucha contra numerosas epidemias, del SIDA al Ébola, siempre bajo el principio de proporcionar informaciones fiables a la población. Frente a la pandemia de la COVID-19, sigue la misma consigna, incluso si eso le obliga a contradecir a Trump, quien en un primer momento minimizó la gravedad de la crisis.

“ Le digo cosas al presidente que no quiere oír y he declarado públicamente cosas diferentes de las que él asegura. No quiero comprometerlo, ni jugar a quién es más duro, solo explicar los hechos. ”

Fauci

, doctor en Estados Unidos.