La exreina de belleza detenida con un carro robado en Petén

Una exreina de belleza fue detenida en Petén por conducir un carro con reporte de robo. Las autoridades confirmaron que la detenida portaba un arma de fuego.

Una mujer de 26 años fue detenida en Petén por conducir un auto que tenía denuncia de robo. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer arrestada es conocida por haber participado en varios certámenes de belleza en el país.

La detenida fue identificada como Renata Gilardi Castro Conde, quien afirmó a los agentes que el carro era de ella. Sin embargo, al revisar la solvencia del vehículo, los agentes determinaron que tenía un reporte de robo.

Además, el carro portaba placas que no correspondían al vehículo. Castro Conde también portaba un arma, la cual no pudo justificar y de la que no portaba la documentación.

Carro robado en San Cristóbal

El automóvil, que conducía la exreina de belleza, fue robado el 27 de febrero en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, según informó la PNC. El violento robo quedó grabado en video y el cual se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes difundidas se revela que dos hombres acorralan a una mujer que está a punto de abrir un portón para guardar su camioneta. Los sospechosos obligan a la víctima a abrir una portezuela del carro.

En el video se observa el forcejeo. Finalmente, la mujer entrega las llaves del auto, los hombres abordan este y desde otro vehículo otros sujetos los escoltan.

En un operativo de rutina, la PNC detectó en San Benito, Petén, que las placas de un automóvil no correspondían. Posteriormente, determinaron que era el auto robado y fue en ese lugar en dónde capturaron a la mujer.