La extraña recomendación culinaria de Ricardo Arjona a Edén Muñoz

Los cantantes se conocieron en Nueva York, donde el guatemalteco le hizo una extraña recomendación al mexicano.

Edén Muñoz es uno de los cantantes que ha logrado ganar popularidad en los últimos meses con su música.

Durante una entrevista, el intérprete resaltó una anécdota que involucra a Ricardo Arjona.

En Radio Show, Muñoz dijo que logró conectar con su actual esposa debido a que ambos le gusta la música del guatemalteco y en una ocasión había pactado conocerse en Nueva York, pero el clima evitó el encuentro, por lo que el mexicano pidió en redes sociales que le ayudaran a encontrarse con Arjona.

“Fue tanta la presión de la gente que Ricardo Arjona me escribió y me dice que se le trabó el teléfono por tantos mensajes. Nosotros estábamos por Central Park y él estaba en el SoHo. Mi esposa y yo tomamos un taxi para llegar con él. Lo vemos ahí y nos encontramos y me saluda con su típico acento guatemalteco”, resalta Muñoz.

El mexicano recuerda que la más emocionada por el encuentro era su esposa a quien no se le podía borrar la sonrisa por la foto que se tomaron, y debido a que Arjona tenía concierto esa noche tenía que irse pronto a la prueba de sonido, pero antes de irse pasó algo extraño.

“Nos despedimos, él se sube a la camioneta y de repente se frena. Se baja Arjona y nos dice ‘vas a caminar cuatro calles, tienes que llegar a un lugar que se llama Ferrara. Vas a pedir un Caramel Machiatto y una cola de langosta y me tienes que mandar una foto, es la experiencia que vas a vivir ahí’, y yo con varias bolsas porque andábamos de compras”, resalta.

Y así lo hicieron, Edén y su esposa llegaron al lugar, pidieron la recomendación que les parecía muy extraña y le mandaron foto a Arjona.

“Es algo raro para mí. Le pego la mordida y el trago de café y le preguntó a mi señora si le gustó, me hizo una cara de reprobación. Yo le dije que no subiera la historia donde exaltaba la recomendación de Arjona, pero creo que te tienes que acostumbrar porque es mordida y traguito de café hasta que tus papilas se adaptan”, expresó el cantante.

Muñoz le envió la foto a Arjona, donde le contó lo que vivió al probarla y que fue una experiencia muy inusual.

Edén espera que en el futuro pueda trabajar algo en conjunto con Arjona al lograr el contacto con el guatemalteco.