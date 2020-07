Extraños pueden acceder a tu WhatsApp si cambiaste de número

Cuando una persona decide cambiar de número de teléfono, decide restablecer el dispositivo con lo que eliminan las aplicaciones, pero no se soluciona con esa acción.

El riesgo está en que las compañías regularmente reciclan los números telefónicos y cuando otra persona adquiera esa línea, es probable que pueda acceder a tus antiguas conversaciones y a tus contactos debido a que tu cuenta no fue deshabilitada.

De acuerdo con un artículo publicado por El País, si un usuario cambia a un nuevo número y no desactiva la cuenta de WhatsApp en el viejo, la puerta queda abierta para que un nuevo destinatario del viejo número acceda a todos sus whatsapps.

El drama de esta circunstancia reside en que esta situación se da por defecto: quien instala WhatsApp en una línea reciclada, no tiene que hacer nada más y el sistema le reconoce como el viejo propietario restableciendo las comunicaciones.

“Si el dueño anterior del número no borró su cuenta, puede que tú y tus contactos puedan ver el número de teléfono en WhatsApp antes de que actives la cuenta nueva. Puede que veas también la foto del perfil y la información que pertenecían a esa persona.

No hay nada de qué preocuparse. Esto solo significa que la cuenta antigua no fue borrada y por eso hay información antigua en el sistema. Esto no significa que el titular de la cuenta antigua tiene acceso a la cuenta de WhatsApp que actives en tu teléfono con tu número de teléfono nuevo. Tus conversaciones y datos de WhatsApp están seguros”, explica la sección de Preguntas y Respuestas de WhatsApp en su blog.

Sin embargo, la plataforma explica que si después de 45 días una cuenta de WhatsApp no muestra actividad, toda la información que existía en la conversación del número reciclado es eliminada, así como la foto de perfil que tenía dicha cuenta.

Cambio de número

Cuando migras tu cuenta de un número a otro, se lleva toda la información de tus conversaciones toda vez que hagas el backup de tus conversaciones, tus grupos y tu perfil. Al realizar el cambio de número en la aplicación, la antigua cuenta se borra automáticamente.

Pero si quieres reiniciar de cero tus conversaciones al cambiar de número, es mejor que elimines la cuenta que puedes hacer en el antiguo número y de esa manera evitar que alguien más pueda leer tus chats.