La extraordinaria voz de guatemalteca causa furor en redes sociales

La guatemalteca Estrella Bitzma sorprendió a los internautas con su impresionante voz y está dando de qué hablar.

Su talento destacó con el lanzamiento del video del tema "La Malagueña", canción mexicana atribuida a Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza. Gracias a los clips que circulan en redes sociales muchos se enteraron de su capacidad vocal.

(Foto: Atitlán Records)

Estrella es originaria del Cantón Tzanchali, en Cerro de Oro, Santiago Atitlán.

Desde los 6 años inició en el canto, de la mano de su padre, quien es músico de profesión. Actualmente tiene 13 años.

"Siempre me ha gustado la música y he cantado en mi escuela, hace unos meses los productores de Atitlán Records me empezaron a apoyar luego de escucharme cantar en un concurso del instituto donde estudio, desde ahí recibí el apoyo de mis padres y de los productores gracias a Dios", comentó a Soy502.

La artista contó qué siente cada vez que sube al escenario y canta: "Es algo que me apasiona, me encanta y me trae mucha paz, es como si me desahogara".

(Foto: Atitlán Records)

Bitzma cursa segundo básico y reveló cómo hace para entrenar su voz, ensayar y estudiar. "Mis papás me han apoyado siempre, la productora me dio una condición para seguir junto a mí: que continúe mis estudios, así que grabo solo los fines de semana o en días de descanso".

"Siempre canté en eventos o celebraciones, mi rutina consiste en cuidar mi voz y los muchachos de Atitlán Records también son músicos, ellos me han dado ejercicios de vocalización. Mi día consiste en ayudar a mi familia con los quehaceres de la casa, luego hago mis tareas y ensayo de 40 minutos a una hora, sábados y domingos me sumo a un coro de la iglesia, también juego fútbol con los compañeros del instituto".

Su talento la ha hecho viral en las redes. (Foto: Atitlán Records)

El consejo más importante que ha recibido de su padre lo lleva en el corazón y aquí lo compartió: "Él me dice que antes de todas las cosas está Dios, la familia y la humildad, esta última abre puertas. Mi papá es músico autóctono en idioma tz'utujil y con su arte ha sostenido a toda la familia, lo admiro mucho, sobre todo porque tiene los pies firmes sobre la tierra".

Por el momento Estrella cuenta con algunos covers, su próximo proyecto es lanzar música inédita: "Actualmente estamos trabajando en 2 canciones propias".

Escúchala aquí:

#musica #music #atitlanrecords #musically #epicos ♬ sonido original - Jorge Vásquez @jorgevasquezar Respuesta a @janagrz1 #centroamerica