Fallece el luchador profesional Bray Wyatt, súper estrella de la WWE

Bray Wyatt, luchador profesional de la World Wrestling Entertainment (WWE), falleció a los 36 años, según anunció la compañía.

Wyatt había tenido una ilustre carrera como luchador profesional, en donde obtuvo el Campeonato de la WWE en una ocasión y el Campeonato Universal dos veces.

La noticia llegó a través de Paul Levesque, más conocido como Triple H, director de contenido de la WWE, quien indicó que Wyatt se encontraba inactivo y aún no hay detalles sobre su muerte.

"Me compartieron la trágica noticia de que el miembro de nuestra familia, Windhan Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, ha muerto de manera inesperada hoy", comunicó Triple H en Twitter.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

Wyatt empezó desde joven en las promociones de desarrollo de la WWE a finales del año 2000, y contó con dos etapas, la primera de ellas como novato bajo el nombre de Husky Harris.

Posteriormente, se hizo conocer bajo el personaje de Bray Wyatt, y en 2019 fue premiado como el Mejor Luchador Masculino por la WWE, al formar el equipo junto a Joseph Ruud (Erick Rowan).

There will never be another Bray Wyatt. pic.twitter.com/eV7vAOTrOe — WWE (@WWE) August 25, 2023

"Tengo el corazón roto por la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt", dijo el actor y luchador, Dwayne "La Roca" Johnson en las redes sociales. "Siempre tuve un enorme respeto y amor por él".