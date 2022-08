¡Tragedia en Perú! Muere actor tras caer de edificio del piso 14

El actor y cantante sufrió múltiples fracturas en varias partes del cuerpo tras caer de un edificio de 14 pisos. Fue declarado muerte en el hospital.

El actor y cantante, Diego Bertie, falleció este viernes 5 de agosto, tras caer de un edificio de 14 pisos ubicado en malecón, Miraflores, Lima, Perú.

Al lugar del accidente se trasladaron unidades de Bomberos, quienes trasladaron al peruano a la emergencia de Hospital Casimiro Ulloa.

Pese a que los médicos hicieron lo posible para ponerlo a salvo, fue declarado muerto alrededor de las 4:28 horas de este viernes.

La noticia del fallecimiento del artista de 54 años fue confirmada por Mario Cassaretto, comandante de los Bomberos, quien lo comunicó al medio América Televisión.

“Se ha encontrado a la persona Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en la pierna, en la espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa en calidad de cadáver”, dijo el socorrista.

Representante se pronuncia

Respecto al trágico desenlace, el representante del cantante, Carlos Sánchez de la Puente, se pronunció públicamente y se mostró consternado.

Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (...) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, declaró Carlos Sánchez.

Según el mánager, el ahora fallecido había cancelado sus presentaciones debido a que comenzó a sentirse mal por síntomas de Covid-19.

"Diego reportó el día lunes unos síntomas de Covid-19, nosotros por precaución (cancelaron presentaciones), la tos y lo demás no le iban a dejar cantar, no estaba en el mejor momento de su salud. Era un artista superexigente con él mismo (sic)”, agregó.

En cuanto a los detalles del suceso, aún no se han sido proporcionados de manera oficial y se desconoce con exactitud como sufrió la caída.

*Con información Trome y Perú21.