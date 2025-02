Fallece la joven actriz surcoreana Kim Sae-ron, participó en "Sabuesos" de Netflix

-

La actriz participó en "The Man from Nowhere" en 2010 y en la serie de Netflix "Sabuesos" en 2023. Con 24 años, fue encontrada muerta en su residencia.

El mundo del entretenimiento se encuentra en luto tras la partida de la joven promesa en la actuación. Se confirmó su muerte tras la llegada de la policía en su residencia en Seogdong, Seúl.

(Foto: Pine House Film/Shutterstock)

El hallazgo fue por parte del amigo cercano de la actriz tras no asistir a una reunión. Fue a visitarla a su domicilio y alertó a las autoridades a las 16:50 pm (hora local) sobre el cuerpo sin vida de la actriz.

"De momento, no hemos hallado señales de crimen, pero seguimos examinando los detalles del caso", declaró un funcionario policial a medios locales.

Para conocer las causas específicas de la muerte, se confiará en los resultados de la autopsia. La investigación de su fallecimiento aún se encuentra en proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Adria Arjona y Jason Momoa, juntos en alfombra roja por primera vez

Kim Sae-ron fue una destacada artista en Seúl y una joven promesa para futuros proyectos en el ámbito del entretenimiento. Saltó a la fama en el 2010 por su participación en "The Man from Nowhere", incluso participó en series y películas como "The Neighbor", "A girl at My Door", "El espejo de la bruja".

Además, participó en la icónica serie de Netflix "Sabuesos" al darle vida a una villana.

La actriz causó revuelo en redes sociales tras no aparecer en los demás capítulos de la serie por haber sido expulsada del proyecto. La razón de su despido fue por manejar con efectos de alcoholismo.

En mayo del 2022 fue arrestada por conducir bajo efecto de alcoholismo, pues provocó un apagón en Cheongdam-dong al dañar un transformador eléctrico. Además, en 2023, evadió una prueba de alcoholemia que la llevó a juicio, por lo cual pagó aproximadamente 13,850 dólares.

A pesar de sus enfrentamientos complicados en la vida real, entregó papeles memorables, dejando un vacío a sus seguidores.

*Con información Diario Sonora