Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Falleció la ex primera dama Rosa María Leal de Pérez

  • Por Reychel Méndez
08 de diciembre de 2025, 06:49
Según información preliminar, se desconoce la causa del fallecimiento. (Foto: Archivo/Soy502)

Según información preliminar, se desconoce la causa del fallecimiento. (Foto: Archivo/Soy502)

Rosa María Leal de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina, falleció la noche del domingo y por causas que aún no se conocen. 

OTRAS NOTICIAS: Allanan inmuebles usados por pandilleros, localizan un cadáver y drogas

Rosa María Leal de Pérez, quien fue primera dama de la nación del 2011 al 2015 falleció la noche del domingo, aunque se desconocen las causas de su fallecimiento.

Sus  restos serán velados este lunes 8 de diciembre en una funeraria de la zona 9 a partir del mediodía, posteriormente será sepultada en un cementerio de Mixco el martes 9 de diciembre.

La ex primera dama habría cumplido 72 años de edad el 9 de diciembre. 

Se sabe que 2014 fue operada por un aneurisma cerebral y que debido a la cirugía existieron secuelas en su salud, aunque no se ha confirmado que sea esta la razón de su fallecimiento.

Esquela de fallecimiento de la es primera dama. (Foto: Redes Sociales)
Esquela de fallecimiento de la es primera dama. (Foto: Redes Sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar