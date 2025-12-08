Falleció la ex primera dama Rosa María Leal de Pérez

Rosa María Leal de Pérez, quien fue primera dama de la nación del 2011 al 2015 falleció la noche del domingo, aunque se desconocen las causas de su fallecimiento.

Sus restos serán velados este lunes 8 de diciembre en una funeraria de la zona 9 a partir del mediodía, posteriormente será sepultada en un cementerio de Mixco el martes 9 de diciembre.

La ex primera dama habría cumplido 72 años de edad el 9 de diciembre.

Se sabe que 2014 fue operada por un aneurisma cerebral y que debido a la cirugía existieron secuelas en su salud, aunque no se ha confirmado que sea esta la razón de su fallecimiento.

Esquela de fallecimiento de la es primera dama. (Foto: Redes Sociales)