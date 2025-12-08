Allanan inmuebles usados por pandilleros, localizan un cadáver y drogas

Las autoridades hallaron drogas y un altar de la Santa Muerte frente al cadáver.
El Ministerio Público (MP) se encuentra realizando allanamientos en dos inmuebles ubicados en la 20 calle y 4a. avenida de la colonia San José, en La Comunidad, zona 10 de Mixco.
En uno de los inmuebles, los cuales son utilizados por pandilleros del Barrio 18, fue localizado un cadáver, según indicó el MP.
Además, en estas viviendas se encontraron drogas, radios intercomunicadores, cámaras de seguridad, prendas de vestir y un altar de la Santa Muerte.
Estas acciones se dieron durante las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia ejecutadas por la Fiscalía Municipal de Mixco en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).