Algunos de tus chats de WhatsApp podrían buscarse en Google

La falla permite que los chats de grupos privados en WhatsApp se puedan encontrar mediante el buscador de Google.

La herramienta que hace pública estos archivos es conocida como “invitar al Grupo por medio de link”.

Con esta opción podrías encontrar grupos en el navegador de Google.

The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

Luego de encontrarlos, puedes ver el grupo e incluso números de teléfonos y nombres de quienes participan en los intercambios.

"Con algunas búsquedas puedes encontrar algunos… grupos interesantes”, indica Jordan Wildon en su mensaje de Twitter en el que incluye una captura de pantalla de los enlaces en Google.

El informe de Gizmodo precisa que Wildon descubrió miles de grupos privados (al menos 470 mil) a través del buscador que contiene los enlaces públicos de invitación.

Aunque no todos fueron creados con la intención de que cualquiera pueda unirse tras una simple búsqueda, es posible vincularse.

En medio del debate, Facebook rechazó la existencia de algún problema. Según el portavoz, es normal que los enlaces de invitación de WhatsApp sean accesibles para cualquier persona.

* Con información de LaOpinión y Gizmodo

