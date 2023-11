Familia de turista desaparecida en Atitlán rechaza versión del MP

-

Este viernes se cumplen 22 días de la desaparición de Nancy Ng en Santa Cruz La Laguna.

Los familiares de Nancy Ng, la turista desaparecida en el lago de Atitlán, emitieron un nuevo comunicado en el cual expresan su escepticismo sobre la versión que maneja el Ministerio Público (MP) sobre los hechos.

El escrito se publicó en el portal de donaciones GoFundMe y se refiere, en particular, al testimonio de la mujer que habría acompañado a la joven mientras navegada en un kayak.

"Conocemos el comunicado de la fiscalía de Guatemala, acerca de una mujer con la que estaba Nancy y dijo que ella quería nadar y se ahogó. Sin embargo, nos resulta difícil aceptar esa explicación", dice el pronunciamiento.

Los parientes de la turista enumeraron las razones por las cuales consideran que esa versión no es cierta. Una de ellas es que ninguno de miembros del grupo que participaba en la actividad vio a Nancy bajarse del kayak y meterse al agua.

"Please help us bring Nancy home."



The family of Nancy Ng speaks out after the California woman disappeared while on a yoga retreat in Guatemala in October. @evapilgrim has more. pic.twitter.com/9mYVXSgjeh — Good Morning America (@GMA) November 7, 2023

¿Quién la acompañaba?

Aunque se habría establecido que Nancy iba acompañada con alguien cuando ocurrió su desaparición, sus familiares indicaron que no han logrado establecer comunicación con esa persona. "Ella no habla con nosotros", agregaron.

También hicieron ver que el informe policial que se les entregó no incluía una declaración directa de esta mujer. "Todavía no hemos visto ninguna declaración oficial de ella ni de ningún otro participante del retiro", remarcaron.

"El silencio de esta mujer no sólo ha obstaculizado nuestros esfuerzos de búsqueda, sino que ha hecho que tres semanas insoportables sean aún más agonizantes", reza el comunicado.

Esto dice el MP

Según el informe oficial, fue la gerente del hotel donde se alojaban Nancy y sus compañeros quien informó sobre su extravío a las autoridades policiales de Santa Cruz La Laguna, en Sololá, donde ocurrió el hecho.

Después de ello, la Policía Nacional Civil (PNC) dio aviso al MP y activó una alerta Isabel-Claudina, la cual sigue vigente, en busca de dar con ella.

"La mujer desaparecida, junto con otras personas extranjeras que viajaron a Guatemala para un retiro espiritual, se introdujeron al lago para realizar kayak; sin embargo, al llegar a determinado punto, ella y otra persona continuaron aproximadamente durante dos kilómetros lago adentro", informó el MP.

Añadió que, mediante pesquisas preliminares, se estableció que la joven decidió lanzarse a nadar, momento en el cual desapareció.

"Derivado de dicha situación, la acompañante regresó al grupo y dieron aviso al personal del hotel en donde se hospedaban. Ellos iniciaron las labores de rescate, sin tener resultado positivo", reza el informe del ente investigador.

FBI se involucra en el caso

Este viernes se cumplen 22 días desde la desaparición de Nancy y recientemente sus familiares informaron que el Buró Federal de Investigación de ese país (FBI, en inglés) se ha involucrado en la averiguación de los hechos.

"Debido a la falta de esta información imperativa, la búsqueda ahora está sujeta a investigación por parte de las autoridades de procesamiento locales, el FBI y el Departamento de Estado" de EE.UU., dieron a conocer.

El Ministerio Público confirmó este extremo y manifestó que se hacen coordinaciones internacionales para dar con testigos.

De acuerdo con el ente investigador, se pretende tomar declaración a quienes compartieron viaje con la joven, de 29 años, por lo cual "se gestionan las asistencias legales correspondientes".

"Hasta el momento, se han realizado inspecciones oculares en el área donde se presume desapareció la mujer, así como en la habitación donde se hospedaba; también se han efectuado búsquedas en el área, con el apoyo de hombres rana y un helicóptero", informó.