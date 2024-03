Familia de Vivian Vásquez denuncia polémico video de redes sociales

-

La familia de Vivian Vásquez denunció un polémico video en contra de la fallecida presentadora de televisión nacional.

A través de redes sociales, la familia de Vivian Vásquez pidió ayuda a los guatemaltecos para denunciar una página de TikTok denominada "Cielo e Infierno"; esto debido a que difundieron un video para calumniar y denigrar la memoria de la presentadora de televisión fallecida.

Fue la hermana de Vivian quien indicó que esa página se dedica a publicar videos de desinformación y desprestigio de la presentadora y de otras personas.

"Una página que se llama Cielo e Infierno, donde esta persona habla cosas pésimas de mi hermana y, sinceramente, yo les pido de por favor que no me etiqueten en estos videos. Esta persona no sabe el sufrimiento que está causándonos a nosotros como familia, no se da cuenta el daño que le hacen a mis papás", declaró la hermana de Vivian Vásquez.

En la denuncia pública hecha en redes sociales, la hermana de la presentadora señaló que ese tipo de videos y publicaciones le afectan a la familia y sobre todo a sus padres.

Mira aquí las declaraciones:

Familia de Vivian Vásquez se mostró afectada por publicaciones que denigran la memoria de la presentadora pic.twitter.com/ZYKiCItusp — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 7, 2024

La presentadora de televisión, Vivian Vásquez, falleció en un accidente de tránsito durante la madrugada del 18 de agosto de 2021.

La muerte de Vivian consternó a los guatemaltecos.