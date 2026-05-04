Así quedó la avioneta tras desplomarse en Huehuetenango (video)

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Luego de escuchar el fuerte impacto, varios vecinos se acercaron para auxiliar a los heridos.

EN CONTEXTO: Aeronáutica Civil se pronuncia tras desplome de avioneta en Huehuetenango

Un trágico accidente ocurrió en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, luego de que una avioneta se desplomara.

El incidente ocurrió en una zona boscosa de la aldea La Dicha Amelco, mientras la aeronave matrícula TG JEB, marca Cessna 182H, tipo Skylane, realizaba un tour por el sector.

Según varios testigos, la avioneta volaba a muy poca altura, pese al clima.

Hasta ahora se han reportado 3 fallecidos, mientras que hay una cuarta víctima gravemente herida.

La aeronave quedó completamente destrozada debido al fuerte impacto.

Estas son las imágenes:

CAE OTRA AVIONETA Y TODO APUNTA A LA DESASTROSA ADMINISTRACIÓN DE SURIANO BUEZO



El inepto viceministro de transportes José Suriano Buezo, no solo se dedica a apagar los radares de los aeropuertos guatemaltecos cuando bajan avionetas llenas de drogas y dólares; sino que además… pic.twitter.com/o4ETGHD5Le — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) May 4, 2026

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) lamentó lo ocurrido y advirtió que en caso se establezca que hubo incumplimiento de la normativa de seguridad operacional, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 119 del cuerpo legal referido.

AMPLIACIÓN



ACCIDENTE AÉREO EN BARILLAS HUEHUETENANGO DEJA DOS MUERTOS



Una avioneta se precipita a tierra en Barillas #Huehuetenango deja 2 muertos y heridos, quienes son rescatados por los lugareños. #NoticiasClaroscuro pic.twitter.com/UXIGXqnivC — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) May 4, 2026

El hecho ha generado consternación entre los vecinos del sector y asistentes a la feria.