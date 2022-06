Otra fanática se quita la ropa en pleno concierto de Ricardo Arjona (video)

Rocío Gallardo decidió dar todo por su cantante favorito Ricardo Arjona y le mostró su pecho al cantautor en pleno concierto de la gira "Blanco y Negro" que se realizó en Miami.

La fanática cubana sorprendió al guatemalteco y a los asistentes cercanos a ella cuando durante la canción "Desnuda" se quitó la blusa y dejó sus senos al aire, luego, a todo pulmón le gritó alzando su prenda para llamar su atención. "Aquí, aquí".

Desde lejos se escucha a alguien decir: ¡hay niños, hay niños! y Rocío responde "pero me miró, me miró, no pasé desapercibida".

De repente Ricardo Arjona se da cuenta y la ve sorprendido: "Confundí la letra y todo, no sé qué decir ¿él quién es?"

Rocío Gallardo le contestó: "Él es mi esposo y me deja".

Ricardo Arjona le respondió: "Bueno, con el permiso de él: ¡Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura..." y luego le tiró un beso.

Tras esto ella comenzó a derramar lágrimas de alegría, ante esto su esposo dijo: "Mami, Arjona te vio con las t... fuera, le dio sentimiento que Arjona la vio con las t.. fuera", entre risas.

(Foto: Oficial)

La cubana subió la historia a sus redes sociales y contó lo que pasó:

"Definitivamente tiene 20-20 porque las vio en el row 7! Evidencia visual de el momento de adrenalina más alto de mi 2022, hasta ataque de llanto me dio después. No fue la acción sino el valor que toma salirse de tu zona de confort".

“Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia o cualquier decisión. Sé que tengo las agallas para hacerlo. Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo y no importarte un bledo el qué dirán”.

(Foto: Oficial)

“Ojo, tenía a mi esposo a la derecha y mi suegra a la izquierda, con el cuñado y el primo de mi esposo, o sea, mi momento, mi instante y hacer a Ricardo Arjona confundirse, uf. Ya no más, que me reviento de emoción”.

Luego compartió la frase: "La vida cobra sentido cuando te das cuenta del simple hecho que nunca tendrás ese mismo momento dos veces":

