Imagen de Amaia Montero, exvocalista de "La oreja de Van Gogh", causa alarma

La cantante Amaia Montero hizo una publicación que preocupó a sus seguidores, pues luce triste y de una manera que el público no está acostumbrado a ver.

OTRA NOTICIAS: Miss Grand Guatemala se luce con traje tradicional de Bali

Semanas atrás, la famosa había anunciado su regreso a los escenarios, pero hace unas horas mostró una imagen donde aparece despeinada, sin maquillaje y totalmente apagada.

Junto a la imagen escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", aunque luego lo borró dejando solo la foto.

Muchos escribieron para saber si su cuenta había sido hakeada, sin embargo no hubo respuesta.

Idoia Montero, su hermana y asistente personal, no hizo declaraciones respecto al misterioso mensaje de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

"Resiliencia compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides, ¡vamos!", "Te re amo Monti, en todas tus versiones", "Te queremos Amaia" y "la vida sirve siempre" fueron algunos de los mensajes de solidaridad que escribieron.