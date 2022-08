Fans viralizan video del primer aniversario de Nodal y Belinda

A través de las redes sociales se viralizó un video íntimo de la expareja "Nodeli" que entristeció a los fans. El contenido mostraba la celebración de su primer aniversario de novios.

El 4 de agosto del 2022 los famosos habrían cumplido su segundo año de novios, por ello los internautas viralizaron el momento en el que ambos celebraron su primer año juntos.

Nodal tiró la casa por la ventana para complacer a su amada en esa ocasión.

En el clip se aprecia a Belinda sorprendida por la sorpresa que Christian Nodal le dio al llevarla a una instalación repleta de pétalos de rosas, con diversas pantallas gigantes donde se proyectó fotos y videos de diversos momentos de la pareja dándose besos, divirtiéndose y mostrando su amor.

Además se apreció una cena romántica, que tuvieron frente a una proyección de una plataforma de streaming para disfrutar de su película favorita.

Los famosos se comprometieron en mayo del 2021 y en esa celebración ya tenían sus planes. Nodal le escribió una canción a Beli y esta fue el soundtrack del festejo. La letra emocionó a todos:

"Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. no me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto", era la letra.

Algunos seguidores de “Nodeli” aseguran que Christian Nodal no se ve tan feliz con Cazzu como con Belinda, también aseguran que ella no es la misma.

RECUERDA AQUÍ EL VIDEO