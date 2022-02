Farruko pide perdón por las letras de sus canciones durante concierto

El cantante puertorriqueño se disculpó en vivo y dio a conocer que se encuentra en un proceso de sanación espiritual. También predicó en el concierto en Miami y evitó interpretar la letra de su popular canción “Pepas”.

Farruko se disculpó por el contenido de sus canciones en medio de un acto de arrepentimiento durante su concierto realizado la noche del 11 de febrero en el FTX Arena de Miami, también reconoció a Dios como su único salvador durante su interpretación.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó el puertorriqueño a los asistentes del concierto. Farruko también confesó que hace un tiempo tuvo un encuentro Dios y que desde ese momento vive una transformación.



“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...). Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el artista.

¿Llegó su momento? @farruko se presentó en concierto en Miami y predicó durante el show. Según varias personas presentes, #Farruko pidió perdón por la letra de #Pepas y sonó el tema, pero no lo cantó.



Hay múltiples reacciones en las redes. ¿Qué opinas? #ElMolu pic.twitter.com/uu1HgV5e35 — El Molu (@Moluskein) February 12, 2022



Según algunos videos en las redes sociales, al momento de la interpretación del éxito “Pepas”, Farruko no cantó. Asimismo, exhortó a los espectadores a estar presentes en la vida de sus respectivas familias.



El cantante ya había señalado antes que pondrá fin a su carrera musical en los próximos años, por lo que sus expresiones en el concierto pudieran ser un preámbulo a esa nueva etapa en su vida.



“He coqueteado mucho con esa idea. Llevo mucho tiempo analizándolo y tengo otros planes en mi vida. Empecé muy chamaco a los 15 y ya tengo 30 años y no quiero tener un retiro forzoso a mis 40 o 50 años. Quiero irme antes. Quisiera irme en mi mejor momento y lastimosamente en esta industria la gente solo mira lo último que hiciste. Tú eres tan bueno como lo último que hiciste y es algo que para el ojo del ser humano es así, después de tener una larga trayectoria”, sostuvo el artista en octubre del 2021.



“Es algo personal que no necesariamente quiero hablarlo ahora con el público, pero sé que eventualmente se va dar”, añadió en ese entonces.

En su cuenta de Instagram, el cantante también dejó un mensaje para sus seguidores: