Guatecompras y otros portales de fiscalización no funcionarán por 45 horas

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La suspensión limitará temporalmente el acceso a información sobre compras, contrataciones y ejecución presupuestaria del Estado.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) anunció que suspenderá temporalmente el funcionamiento de sus sistemas y plataformas digitales, incluidos varios portales utilizados para consultar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, debido a "trabajos de mantenimiento".

La medida comenzará este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, según informó la cartera mediante un comunicado.

Esto significa que durante 45 horas permanecerán fuera de servicio herramientas fundamentales para consultar las compras y contrataciones del Estado, verificar la ejecución presupuestaria y dar seguimiento a la administración de los fondos públicos.

Entre las plataformas afectadas figuran Guatecompras, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Sistema de Gestión (Siges) y el Portal de Transparencia Presupuestaria, herramientas utilizadas por periodistas, organizaciones civiles, investigadores y ciudadanos para fiscalizar el manejo de los recursos estatales.

La suspensión también afectará a las instituciones públicas que utilizan estos sistemas para desarrollar sus operaciones administrativas y financieras.

¡Aviso importante! El Ministerio de Finanzas Públicas informa que sus sistemas y plataformas digitales estarán temporalmente fuera de servicio por mantenimiento preventivo. Se solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones. Agradecemos su comprensión. — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) November 13, 2026

La interrupción temporal de estos servicios cobra relevancia debido a que varias de las plataformas administradas por el Minfin constituyen mecanismos de acceso a información sobre la utilización del presupuesto nacional.

Guatecompras, por ejemplo, permite consultar los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios realizados por las instituciones públicas, así como revisar adjudicaciones, concursos y documentación relacionada con el uso de fondos estatales.

Mientras que Sicoin registra información contable y presupuestaria de las entidades públicas, mientras que el Portal de Transparencia Presupuestaria facilita el seguimiento de los recursos asignados y ejecutados por las instituciones del Estado.

Aunque el mantenimiento preventivo es necesario para garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas informáticos, la suspensión conjunta de plataformas de fiscalización representa una limitación temporal para el acceso ciudadano a información pública.

En su comunicado, el Minfin no detalla las razones técnicas que justifican la suspensión simultánea de todos los servicios, ni precisa si se habilitarán mecanismos alternativos para consultar información presupuestaria durante el período de mantenimiento.

Guatecompras ha presentado problemas

El anuncio del Ministerio de Finanzas ocurre después de que Guatecompras presentara problemas de funcionamiento durante los últimos días.

Se han observado dificultades para completar búsquedas de información sobre procesos de contratación pública, así como momentos en los que el sistema no respondía a las consultas realizadas.

Estas situaciones han dificultado la revisión y búsqueda de información relacionada con las adquisiciones efectuadas por distintas instituciones del Estado.

Sin embargo, el comunicado oficial no establece si los trabajos de mantenimiento anunciados están relacionados con las fallas observadas recientemente en Guatecompras.

Guatecompras estará fuera de servicio durante el fin de semana, lo que impedirá consultar procesos de contratación pública. (Foto: Archivo / Soy502)

Otros sistemas afectados

Además de los portales vinculados con la fiscalización presupuestaria, el Minfin informó que la suspensión abarcará otros servicios digitales.

Entre ellos se encuentran el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), Guatenóminas, ONG, Préstamos Externos, Fideicomisos, Datos Abiertos, Guatempleo, SIARH, SSO, CAU y LAIP.

También estarán afectados Sicoin GL, Servicios GL, Gobiernos Locales, la página web del Ministerio de Finanzas, Dicabi en Línea y sus conexiones para el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

El Minfin recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en sus gestiones.