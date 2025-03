En esta fecha entra en vigencia seguro obligatorio para carros, motos y autobuses

-

Conductores de motos, carros, autobuses y camiones deberán pagar seguro obligatorio contra terceros a partir de la siguiente fecha.

A partir del 1 de mayo de 2025, entrará en vigencia un nuevo reglamento que obliga a todos los propietarios de motocicletas, vehículos particulares, autobuses y vehículos de carga a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto a terceros como a los ocupantes.

Esta medida fue publicada este lunes 17 de marzo en el Diario de Centro América (DCA) y entrará en vigor 45 días después de su publicación, por lo tanto, los que los propietarios de motocicletas y vehículos tienen hasta ese momento para contratar o ajustar sus seguros a los requisitos establecidos.

(Fot: DCA)

El Acuerdo Gubernativo 46-2025, que regula a los motociclistas, establece que todos deberán contar con un seguro que cubra lesiones o muertes provocadas por accidentes en los que se vean involucrados. Aquellos que no cumplan con esta obligación deberán pagar una multa de Q500. En caso de accidente sin seguro, la multa será de Q2 mil.

Para los vehículos particulares, el Acuerdo Gubernativo 47-2025 fija una cobertura mínima de seguro. Las autoridades señalaron que, en caso de no cumplir con la normativa, las sanciones pueden oscilar entre Q800 y Q3,200, dependiendo de la gravedad de la infracción.

En el caso del transporte urbano de pasajeros, el Acuerdo Gubernativo 48-2025 también establece que se debe contar con una cobertura mínima de seguro. Las multas para este sector son más severas, variando entre Q4 mil y Q15 mil, y se prohíbe que los vehículos sigan su ruta sin la debida cobertura, exigiendo que los pasajeros solo sean transportados en unidades aseguradas.

El Acuerdo Gubernativo 49-2025 regula el transporte de carga con capacidad superior a tres toneladas, estableciendo también una cobertura mínima de seguro y sanciones equivalentes a las del transporte urbano de pasajeros.

Con la implementación de estas medidas, el gobierno busca mejorar la seguridad vial y proteger a todos los involucrados en incidentes de tráfico. A partir del 1 de mayo, los propietarios de vehículos, motos y autobuses deberán cumplir con estas normativas para evitar las sanciones, que incluyen multas significativas y la prohibición de circular en caso de incumplimiento.

(Foto: DCA)

(Foto: DCA)

Obligación de portar constancia del seguro

Todos los conductores deberán portar una constancia del seguro, ya sea impresa o digital, que incluya un código QR para validación. Las aseguradoras y municipalidades deberán informar al Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) sobre los incidentes viales.

Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en el país.

Los montos mínimos de indemnización son los siguientes:

Lesiones físicas a terceros y ocupantes: 50 salarios mínimos mensuales por cada persona afectada.

Muerte de terceros y ocupantes: 50 salarios mínimos mensuales por cada persona.

Además, el reglamento clasifica las lesiones y los montos a indemnizar, que se detallan a continuación:

Clasificación de lesiones y montos de indemnización

Lesiones leves (no afectan significativamente la funcionalidad del órgano o miembro): 1 a 15 salarios mínimos.

Lesiones moderadas (disminuyen parcialmente la funcionalidad): 16 a 34 salarios mínimos.

Lesiones graves (implican pérdida irreversible o discapacidad permanente): 35 a 50 salarios mínimos.

Lesiones específicas y su indemnización

Pérdida de un dedo del pie (no gordo): 2 salarios mínimos.

Pérdida de un dedo de la mano (no índice ni pulgar): 4 salarios mínimos.

Pérdida del dedo gordo del pie: 5 salarios mínimos.

Pérdida del dedo índice: 9 salarios mínimos.

Sordera completa y permanente en un oído: 10 salarios mínimos.

Pérdida del dedo pulgar: 12 salarios mínimos.

Pérdida de la vista de un ojo (sin expulsión): 14 salarios mínimos.

Pérdida de un ojo con expulsión: 17 salarios mínimos.

Pérdida de la pierna por debajo o a la altura de la rodilla: 24 salarios mínimos.

Pérdida de la pierna por arriba de la rodilla: 28 salarios mínimos.

Sordera completa y permanente en ambos oídos: 30 salarios mínimos.

Pérdida de una mano o un pie o su discapacidad permanente: 40 salarios mínimos.

Invalidez total y permanente: 50 salarios mínimos.

Pérdida completa de ambas manos o ambos pies: 50 salarios mínimos.

Ceguera absoluta y permanente: 50 salarios mínimos.

Cobertura por incapacidad temporal

En caso de incapacidad temporal debido a lesiones físicas, el seguro deberá cubrir lo siguiente:

De 1 a 10 días de incapacidad temporal: 1 salario mínimo mensual por persona.

De 11 a 30 días de incapacidad temporal: 3 salarios mínimos mensuales por persona.

De 31 a 45 días de incapacidad temporal: 4 salarios mínimos mensuales por persona.

Más de 45 días de incapacidad temporal: 6 salarios mínimos mensuales por persona.

Requisitos y sanciones

Tanto los propietarios de motocicletas como de vehículos deben portar una constancia del seguro, que debe incluir los siguientes datos:

Nombre de la aseguradora.

Número de póliza.

Vigencia del seguro.

Datos del vehículo asegurado (marca, tipo, modelo, número de placa y número de chasis).

Confirmación de que el seguro cumple con la cobertura mínima requerida.

Un código QR que permita validar la información.

En caso de no cumplir con la normativa, se impondrán multas de Q500 a los propietarios o conductores de motocicletas o vehículos que no presenten la constancia del seguro o no cumplan con los montos establecidos.

Si el seguro contratado no cubre las indemnizaciones mínimas, también se aplicará una multa de Q500.