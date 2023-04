Capturan Juan Francisco Solórzano Foppa por caso José Rubén Zamora

Juan Francisco Solórzano Foppa fue detenido este jueves 20 de abril a solicitud de la FECI en el caso de José Rubén Zamora, expresidente de elPeriódico.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) confirmó la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa a quien señalan de obstaculización a la acción penal en el caso elPeriódico.

El jefe de la FECI, Rafael Curuchichi, explicó que el juzgado Séptimo de Instancia Penal se autorizó la detención de Solórzano Foppa y Juan Carlos Marroquín Godoy, así como Justino Brito Torres. También explicó que citó a primera declaración a Alejando Girón Lainfiesta y Orlando Álvarez Zamora.

Según la FECI, el bufete de abogados de Solórzano Foppa elaboraron un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte de la cual, explica Curruchiche, intentaron aparentar legalidad a Q240 mil quetzales incautados en la oficina del periodista José Rubén Zamora.

"En esa oportunidad, el periodista Zamora Marroquín, manifestó que el dinero fue entregado por empresarios prestigiosos y se presentarían al juez. Sin embargo, con esta artimaña se pretende dar legalidad al dinero incautado", agregó Curruchiche.

Solórzano Foppa reacciona

Previo a su captura, Solórzano Foppa compartió un video en redes sociales en el cual explica detalles del caso y que acudirá a los tribunales las veces que sean necesarias para demostrar su inocencia.

"Me voy a presentar las veces que sean necesarias, voy a presentarme, porque entiendo que yo también tengo una orden de captura. Enfrentaré a la justicia, no me voy a ir, vamos fuerte contra el sistema", explicó en las imágenes.

Solórzano Foppa fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y durante su administración emprendió acciones contra grandes empresarios que incumplían con el pago de los tributos que les correspondía.

En 2019 el precandidato a la Municipalidad de Guatemala intentó formar su propio partido político, pero en lugar de ello fue señalado de falsedad ideológica, luego que el Ministerio Público iniciara acciones en su contra señalándolo de haber incluido a personas fallecidas dentro del acta de la Asamblea para crear la agrupación.

El caso estuvo en silencio durante más de año y medio, pero el 8 de marzo, después que Solórzano Foppa fue proclamado como candidato de la coalición Winaq-Semilla-URNG, el titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Israel Zavala, envió a juicio al abogado y político.

Este año, Solórzano Foppa fue precandidato a alcalde por la coalición Winaq-Semilla-URNG, sin embargo, el Registro de Ciudadanos tomó la decisión de no inscribirlo.