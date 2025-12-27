Video: Así quedó el bus tras el accidente en la ruta Interamericana

Este sábado 27 de diciembre, el bus que se precipitó al barranco en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana fue retirado del lugar y trasladado en una grúa.
La noche del 26 de diciembre ocurrió una tragedia cuando un bus extraurbano se precipitó a un barranco en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.
El bus cayó en una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad, indicó la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales.
De este hecho se registraron 22 personas heridas y 15 más fallecieron en el lugar, de los cuales solo 8 han sido identificados por el Inacif.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el chofer del bus extraurbano de Transportes Sinaloa, es señalado de forma preliminar por el delito de homicidio culposo, tras el accidente.
El conductor fue identificado como Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, quien también resultó herido y está bajo custodia.
Tras la tragedia, el presidente Bernardo Arévalo declaró luto nacional de tres días.