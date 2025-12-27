Un hombre intentó ingresar a una vivienda ajena y fue recibido a balazos

Aparentemente los involucrados ya habrían tenido discusiones en el pasado
Un hombre fue capturó y acusado de ser el presunto responsable del asesinato de otro hombre en la zona 18.
Según versión de los hechos de un familiar, el ahora fallecido era un hombre de 31 años que intentó ingresar por la fuerza a un domicilio en horas de la madrugada, posiblemente en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga.
En otras ocasiones los dos hombres ya habían mantenido discusiones. En esta ocasión, el atacante identificado como Wilson "N", de 29 años, alias "Calamardo" disparó al sujeto que pretendía ingresar a su casa, hiriéndolo en el abdomen y otra en la pierna derecha.
El fallecido fue encontrado en la cinta asfáltica de dicha colonia.
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Además, localizaron un arma en el lugar.