Un hombre intentó ingresar a una vivienda ajena y fue recibido a balazos

  • Por Reychel Méndez
27 de diciembre de 2025, 12:35
El hombre que disparó si contaba con tenencia arma de fuego. (Foto ilustrativa: Archivo/soy502)

Aparentemente los involucrados ya habrían tenido discusiones en el pasado

Un hombre fue capturó y acusado de ser el presunto responsable del asesinato de otro hombre en la zona 18.

Según versión de los hechos de un familiar, el ahora fallecido era un hombre de 31 años que intentó ingresar por la fuerza a un domicilio en horas de la madrugada, posiblemente en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga.

El hombre fue capturado luego de ser señalado por asesinato. (Foto: PNC)
En otras ocasiones los dos hombres ya habían mantenido discusiones. En esta ocasión, el atacante identificado como Wilson "N", de 29 años, alias "Calamardo" disparó al sujeto que pretendía ingresar a su casa, hiriéndolo en el abdomen y otra en la pierna derecha.

El fallecido fue encontrado en la cinta asfáltica de dicha colonia.

Autoridades abren investigaciones para esclarecer los hechos. (Foto: PNC)
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Además, localizaron un arma en el lugar.

