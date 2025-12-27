Así fue el velorio del niño desaparecido en San Juan Sacatepéquez

-

La familia del pequeño Edgar Gadiel participó en su velorio. Mientras, las autoridades investigan la muerte del niño de 5 años.

Con cantos, flores y velas, así fue el velorio del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de cinco años, quien fue reportado desaparecido en San Juan Sacatepéquez el pasado 23 de diciembre y localizado sin vida, dos días después.

En un video compartido por la página Mi Bello San Juan, se muestra momentos del velorio, el cual se realizó en la casa de habitación de la familia.

Al lugar acudieron familiares, amigos y conocidos del niño, quienes durante la transmisión, pidieron justicia por la muerte del pequeño.

"Me mataron a mi bebé"

Durante el velorio, el papá de Edgar Gadiel lamentó su muerte. "Me mataron a mi bebé, no se vale, era un niño de 5 años, no tenía la culpa, me mataron a mi bebé, no se vale, tenía solo cinco años, no se vale, mi bebé solo tenía cinco años", lamentaba el papá del niño, mientras era consolado por allegados.

Mientras, la persona que graba el video pide al pueblo de Guatemala para que el caso no quede impune. "Apóyennos a alzar la voz y dar con los responsables para que paguen por lo que hicieron, por arrebatarnos la vida de este pequeño", se escucha.

Alerta activada de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. (Foto: PGN)

Investigan muerte

El niño fue reportado desaparecido el 23 de diciembre en una aldea de San Juan Sacatepéquez.

La mañana del 25 de diciembre, el cuerpo del menor fue localizado, en la misma aldea de donde desapareció.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó a Soy502 que la causa de muerte establecida fue: "asfixia por obstrucción de vías aéreas"; sin embargo, no brindaron más detalles.

Mientras, el Ministerio Público investiga el hecho.