La Federación Española de Fútbol se disculpa ante el mundo por el caso de Rubiales

Casi tres semanas después de que el presidente de la RFEF besará a una jugadora, la institución finalmente emite una disculpa.

La Federación Española de Fútbol pidió "disculpas" por el comportamiento "totalmente inaceptable" de Luis Rubiales, suspendido de la presidencia de la institución por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenni Hermoso, en un comunicado publicado este martes.

La Federación (RFEF) "considera imprescindible solicitar las más sinceras disculpas al conjunto del futbol mundial, de las instituciones del fútbol (FIFA, UEFA, FN), de los/as futbolistas, especialmente las jugadoras de la selección" por "el comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final" del Mundial femenino, señaló el comunicado.

Lo de Luis Rubiales es tan sencillo de entender como que ha dado un beso sin consentimiento previo a una chica y ha forzado a la jugadora arrimándola con las manos



Para más inri las declaraciones y la negativa de Jennifer “no me ha gustado”



Abuso.

FIN.pic.twitter.com/xTcHetlkGj — Álvaro Jover Ortega (@AJoverOrtega) August 21, 2023

"El daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del fútbol y del deporte ha sido enorme", lamentó el texto, firmado por Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF desde la suspensión de Rubiales por 90 días por parte de la FIFA.

Rubiales ha estado en el centro de una enorme polémica desde que el 20 de agosto besó sin consentimiento en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en el estadio de Sídney, poco después de que la selección española se proclamara campeona mundial.

Pese a que su actitud desató la indignación internacional, Rubiales defendió a los pocos días que el beso había sido "consentido" y dio la sorpresa negándose a dimitir en un polémico discurso durante una asamblea de la RFEF.

TV en DIRECTO | Luis Rubiales anuncia que no va a dimitir: "¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir" https://t.co/9weWB3CJIG pic.twitter.com/uoCYdC8F1w — EL PAÍS (@el_pais) August 25, 2023

"La actuación del Sr. Rubiales no representa los valores que defiende la Federación Española, ni los valores del conjunto de la sociedad española", señaló la RFEF, que afirmó que está facilitando "todo el soporte documental y administrativo" tanto a la FIFA como al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que estudian expedientes disciplinarios contra Rubiales.

La RFEF se comprometió a adoptar "un conjunto de actuaciones que mejoren la gobernanza" de la institución, permitan "reparar" los daños causados y "garantizar que estos comportamientos no se repitan".

La Federación publicó su comunicado un día después de que la selección española masculina de fútbol hiciera lo propio, emitiendo un texto en el que rechazó los "comportamientos inaceptables" de Rubiales.