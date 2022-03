Fernando Linares Beltranena insiste en su candidatura para Fiscal General

El polémico exdiputado Fernando Linares Beltranena fue descartado como candidato para dirigir el MP, pero este insiste en buscar el cargo.

Luego que la Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General rechazó el expediente de Fernando Linares Beltranena, el exdiputado aseguró que presentará una petición para continuar en el proceso.

La Comisión decidió rechazar su expediente por unanimidad y optó por no recibir las pruebas de descargo del abogado, luego de incumplir con el requisito que establecía no tener sanciones por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Linares Beltranena ha dicho que él ha sido amonestado, más no sancionado, por lo que su expediente debe de aceptarse y ahora indicó que presentará una "petición para continuar en el proceso".

"La actual presidencia del Tribunal de Honor afirmó que lo dejarán fuera por no seguir el procedimiento de rehabilitación, pero no existe reglamento ni procedimiento para que un colegiado pueda rehabilitarse, por lo que la amonestación es inválida y no procede como sanción", indicó.