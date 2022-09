Fernando Tena: "Guatemala fue mejor y no merecíamos perder"

La Selección de Guatemala terminó perdiendo 2 a 1 ante Honduras tras haber ido ganando la primera parte con una anotación de Darwin Lom.

Luis Fernando Tena, el técnico de la Selección Nacional de Guatemala, analizó la participación de los seleccionados tras finalizar el encuentro ante Honduras.

"Fue un buen partido, la gente vio un buen espectáculo. Creo que no merecíamos perder, en el tramite del partido y de la media cancha, Guatemala fue mejor, no así en las áreas que es donde se definen los partidos. Honduras tuvo mucha puntería a la hora de definir. La gente vio un buen partido y me duele por la gente de Guatemala que se va molesta y triste al igual que nosotros con una sensación de rabia y molestia. No merecíamos perder y terminamos perdiendo. Fue un partido útil para ambas selecciones sin patadas, buen ritmo y sirve para sacar conclusiones.", expresó Tena.

Respecto al juego en la cancha y los cambios realizados, mencionó: "Nosotros hicimos un buen partido, tuvimos muchos cambios en relación al partido de Colombia y respondieron los jugadores muy bien, ampliando nuestra planilla de jugadores que es muy importante. Honduras hizo lo mismo con cambios en relación del partido ante Argentina, los dos técnicos le vamos dando vuelta al plantel y vamos sacando conclusiones".

Tena se mostró satisfecho con el rendimiento de la selección y sobre quienes se mostraron por primera vez durante su proceso. "El equipo hizo un buen partido, se hicieron muchos cambios en relación al último partido. Va creciendo el plantel y hay jugadores que mostraron que están hechos para la gran competencia y sí, se busca una Guatemala intensa, dinámica y que intente de jugar bien con la pelota. Esa es la idea y tenemos que ir mejorando poco a poco".

Y para finalizar se refirió al estilo de juego que busca plasmar con Guatemala. "Nos falta todavía, pero obviamente si queremos salir del fondo con pelota dominada, retroceder las puntas para crear espacios y que suban los laterales para que lleguemos con más hombres al área. Eso intentamos, creo que vamos por buen camino. Ante Colombia hicimos un buen primer tiempo y hoy fuimos más consistentes en el juego, no así en las áreas donde Honduras tuvo mucho más puntería".