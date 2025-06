Intratables. Ferrari domina al llegar la noche en las 24 horas de Le Mans

-

Con mucha carrera aún por disputarse, las Ferraris ya mandaron un mensaje claro al resto de equipos.

Con tres monoplazas en las primeras posiciones, Ferrari domina provisionalmente las 24 Horas de Le Mans en el inicio de la noche local, aumentando poco a poco la distancia sobre Porsche, BMW y Toyota, que sufren para mantenerse con opciones.

Tras la salida dada a las 4 de la tarde, horas locales, por la leyenda del tenis Roger Federer, una decena de monoplazas se mantuvieron en un margen inferior a un minuto tras las primeras cuatro horas, ofreciendo al público la pelea que prometía esta edición.

The lights come on, the rhythm changes — it's a whole new race now.

Hasta que Ferrari, que suma dos victorias consecutivas en Le Mans, tomó las riendas.

Poco antes de las 6, los tres Hypercars italianos se situaron ya en las tres primeras posiciones, para ir aumentando poco a poco la ventaja sobre sus perseguidores.

Vuelta a vuelta, los dos Ferrari de fábrica, el número 51 (vencedor en 2023) y el N.50 (vencedor de 2024) luchaban por la primera posición junto al monoplaza del equipo privado AF Corse, el N.83, reconocible por su color amarillo.