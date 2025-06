¡Saldrá primero! George Russell se quedó con la pole en el GP de Canadá

-

El británico superó a Verstappen y a Piastri en la ronda de calificación.

El piloto británico George Russell (Mercedes) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá al obtener el mejor tiempo en la clasificación en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Óscar Piastri, líder del mundial de pilotos, saldrá desde la segunda línea. (Foto: AFP)

El vigente tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el actual líder del campeonato mundial, Oscar Piastri (McLaren), marcaron el segundo y tercer mejor tiempo, respectivamente.

Esta es la primera pole de la temporada para el piloto de 27 años y la sexta en su carrera, gracias a una actuación que confirmó las buenas sensaciones de los Mercedes sobre el trazado canadiense, rodando 0.160 segundos más rápido que Verstappen.

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix



Russell and Verstappen on the front row #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8 — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Dos semanas después del toque entre Russell y Verstappen en Barcelona, la salida de la carrera del domingo y especialmente la pelea en la primera curva se anuncia emocionante entre los dos pilotos, aunque con un riesgo añadido sobre Verstappen, que podría quedar suspendido una carrera en caso de realizar maniobras peligrosas.

Su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) saldrá junto a Piastri en la segunda línea, por delante del Ferrari de Lewis Hamilton y del Aston Martin del español Fernando Alonso, en una carrera que promete muchas emociones para el público en general.