Trabajador es atacado a tiros dentro de un negocio en zona 12

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Una persona fallecida fue el saldo de un ataque armado ocurrido en la zona 12, colonia Reformita.

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Un ataque armando contra un empleado de una herrería fue reportado por los Bomberos Voluntarios en la colonia La Reformita.

En el hecho se pudo observar a una persona que tenía heridas producidas por arma de fuego.

El ataque ocurrió en la 19 calle y 7ª. avenida zona 12, colonia La Reformita.

En un ataque armado en la colonia La Reformita falleció un empleado de una herrería. (Video: José Luis Pos/Colaborador) https://t.co/odDSZ0HfIj — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 14, 2026

Los socorristas fueron movilizados hacia la dirección antes indicada, en donde al evaluar a una persona constataron que carecía de signos vitales.

Dada las características de la emergencia, los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia dieron aviso a las autoridades.